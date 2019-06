Luigi's Mansion 3 speelt zich af in spookhotel en krijgt multiplayermodus

Nintendo toonde tijdens zijn Direct-stream nieuwe beelden van Luigi's Mansion 3. Het derde deel speelt zich af in een luxe hotel dat wordt geteisterd door geesten, die Luigi moet zien te verjagen met een verbeterde stofzuiger. Ook krijgt het spel een onlinemodus.

Nieuw aan dit derde deel is Gooigi. Dit is een slijmerige versie van Luigi die hij zelf op kan roepen. Deze slijm-kloon kan door hekken of spijkers lopen, om zo op plekken te raken waar de speler anders niet bij zou kunnen komen. Gooigi kan alleen minder goed tegen water. Gooigi kan ook door een tweede speler worden overgenomen om het spel in een co-opmodus te kunnen spelen.

Voor het derde deel heeft Luigi een geüpgradede stofzuiger gekregen, waarmee hij onder meer elektrische schokken en ontstoppers kan wegschieten. Met die ontstopper kan de loodgieter met de groene muts ook spullen vastpakken, zoals kratten. Met die kratten kan hij dan weer vijandige spoken aanvallen.

Verder zit er een multiplayermodus in de game, Scarescraper. In Scarescraper moeten tot acht personen door procedurally generated-levels door zien te komen. Dit kan lokaal door middel van co-op of via online multiplayer.

Luigi's Mansion 3 werd vorig jaar in september al aangekondigd, toen werd er alleen een korte trailer van de game getoond. Het eerste deel in de serie kwam in 2002 in Europa voor de Gamecube uit, waarna het lang stil bleef rond het spel. In 2013 kwam het deel twee voor de 3DS uit. Het origineel kreeg in 2018 een remaster voor de 3DS.