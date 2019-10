Samengevat Ontwikkelaar Next Level Games heeft precies de juiste dosis vernieuwing verzonnen voor dit nieuwe deel. Bovendien heeft Luigi's Mansion 3 een prima lengte en is de game lekker gevarieerd. Elke etage van het hotel heeft een ander thema, met leuke puzzels en dito tegenstanders. Er wordt daarbij ruim gebruikgemaakt van de physics engine. Het zijn echter vooral de nieuwe opties van de Poltergust G-00 die Luigi's Mansion 3 de moeite waard maken. De toevoeging van Gooigi zorgt er verder voor dat dit een van de leukste games is om in co-op te spelen. Alleen de camera zit ons een beetje in de weg. Die is goed gekozen voor co-op, maar als je solo speelt, is de cameravoering minder prettig. Pluspunten Lekker veel variatie in campagne

Leuke nieuwe opties voor Poltergust

Erg leuk in co-op Minpunten Camera niet prettig Eindoordeel Getest Luigi's Mansion 3, Switch Prijs bij publicatie: € 50,49 Vanaf € 50,49 Vergelijk prijzen

Slechts weinig studio's krijgen het vertrouwen van Nintendo, maar het Canadese Next Level Games behoort al geruime tijd tot dat selecte clubje. Al sinds Super Mario Strikers uit 2005 maakt de studio uit Vancouver games voor de Japanners. Zo mocht hij ook aan de slag met Luigi's Mansion. Dat leverde in 2013 Luigi's Mansion 2 op, en na het succes daarvan mocht Next Level ook het derde deel maken. Daarbij werd wel steeds een vinger aan de pols gehouden door wat mensen van Nintendo's Development Center uit Kyoto.

Om met de deur in huis te vallen: Luigi's Mansion 3 is niet revolutionair anders dan zijn directe voorganger, die op zijn beurt ook al niet heel veel toevoegde aan het origineel. Is dat erg? Niet direct, want er is wel degelijk de nodige vernieuwing. Helaas zijn er ook wel wat ergernissen.

Vertrouwd verhaal

Het verhaal in de game is vergelijkbaar met dat in de vorige delen. Luigi heeft weer eens een uitnodiging gekregen die te mooi is om waar te zijn. Hij mag naar een hotel met de weinig goeds voorspellende naam Last Resort en arriveert daar met Mario, Princess Peach en drie Toads. Het hotel blijkt al snel een dekmantel voor de activiteiten van King Boo, de vaste tegenstrever van Luigi.

De hoes waarin de game wordt geleverd, verraadt de opzet van de game al. Er is een smal, maar heel hoog spookachtig hotel op te zien. Dat is ook precies wat je voorgeschoteld krijgt. Je komt binnen op de begane grond en treft al snel de oude bekende Professor E. Gadd, die je zal helpen bij het vangen van de vele geesten in het hotel. Hij helpt je ook aan je enige, maar veelzijdige wapen, de Poltergust. Dit is een door Gadd sterk aangepaste stofzuiger. De verbeterde versie gaat door het leven als de Poltergust G-00.