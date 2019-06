Titel Luigi's Mansion 3 Platform Nintendo Switch Ontwikkelaar Nintendo Uitgever Nintendo Releasedatum vierde kwartaal 2019

De E3 is officieel een trade show, een beurs waar uitgevers hun games tonen aan vertegenwoordigers van grote winkelketens en de pers. Dat zou je echter niet zeggen als je op de beursvloer loopt. Daar zie je dezelfde taferelen als in Keulen tijdens de GamesCom: lange rijen gamers bij de populairste games. En waar staan de langste rijen? Eigenlijk altijd bij Nintendo. Zo ook dit jaar, op een E3 waar Nintendo groots uitpakte met Pokémon Sword and Shield en Luigi's Mansion 3. Voor die laatste game had Nintendo zelfs een heus spookkasteel nagebouwd, een donkere, afgesloten ruimte vol blacklight waarin rijen stations stonden opgesteld waarop de game kon worden gespeeld. Ook wij gingen op spokenjacht.

Met dit derde deel lijkt Nintendo weinig af te wijken van wat je uit de twee eerste delen gewend bent, maar de schijn bedriegt. De game lijkt sterk op zijn twee voorgangers, maar Nintendo heeft toch flink wat nieuwe elementen toegevoegd. Hierdoor voelt de game vertrouwd, maar tegelijk verfrissend aan.

Als je de eerste ruimte in de game binnenloopt, valt op dat Nintendo de stijl geheel ongewijzigd heeft gelaten. Desalniettemin ziet de game er op de Switch, aangesloten op een goede tv, uiteraard een stuk beter uit dan op de 3DS waar de vorige editie voor verscheen. Deze nieuwe versie heeft hetzelfde messcherpe uiterlijk als Super Mario Odyssey, maar dan met wat meer duistere tinten.

Niet zo kaal als het lijkt

Als je een nieuwe ruimte binnenloopt, valt op dat hij vaak wat kaal oogt, alsof er weinig te doen is. Toch is dit derde deel juist op dit vlak gevarieerder dan zijn voorgangers. Er valt erg veel te ontdekken en zelfs veel te puzzelen. Daarbij komen de nieuwe hulpmiddelen die je tot je beschikking hebt zeer goed van pas.

Zo heeft Luigi nu hulp van Gooigi, zijn slijmerige alter ego. Je kunt Gooigi te allen tijde oproepen, waarna de echte Luigi wat versuft op z'n plek blijft staan en jij tijdelijk Gooigi bestuurt. Door zijn vloeibare aard kan Gooigi hindernissen nemen waar Luigi niet voorbij komt. Zo zagen we wat manshoge spijkers opdoemen in een level, die de doorgang blokkeerden. Voor Luigi zouden die spijkers dodelijk zijn, maar de vloeibare Gooigi loopt er moeiteloos doorheen. Om aan de andere kant een hendel over te halen die de spijkers in de grond doet verdwijnen.

Wie Nintendo een beetje kent, weet dat dit de meest eenvoudige versie is van een mechanisme dat veelvuldig terugkeert, in steeds complexere situaties. Zo zagen we een level waarin verschillende liften een rol speelden, die afwisselend door Luigi en Gooigi moesten worden bediend. Gooigi heeft één nadeel: hij kan niet tegen water, want daar lost hij in op. Een element dat uiteraard terugkeert in de puzzels van de game.

Coöp

Gooigi kan eventueel ook worden bestuurd door een tweede speler, wat betekent dat de game in coöp kan worden gespeeld. Dat kan als duo, maar ook in de aparte spelvorm ScareScraper, waarin je met maximaal acht spelers op spokenjacht gaat. Helaas hebben we die hectische optie niet uit kunnen proberen.

Waar Gooigi ongewapend is, heeft Luigi wederom de beschikking over een stofzuiger op zijn rug, al heeft die een licht vernieuwde vorm. Het nieuwe hulpstuk heet de Poltergust G-00. Hij is nog steeds bedoeld om de vele spoken op te zuigen die de Mansion onveilig maken. We zagen de spoken in twee kleurvarianten voorbijkomen. De blauwe zijn standaard, maar er zijn ook gouden spoken, die een stuk sterker zijn en meer voorwerk nodig hebben voor je ze op kunt zuigen.

Leuker nog is dat je onwillige spoken eerst kunt bewerken om hun weerstand te breken. Mocht het niet lukken om een spook op te zuigen, dan heb je de optie om het spook - als dat al gedeeltelijk in de Poltergust is verdwenen - eens flink door elkaar te rammelen. Je kunt het spook oppakken, over je hoofd zwaaien en met een harde klap achter je op de grond rammen, en dat proces desnoods een aantal keer herhalen. Erg leuk om te zien, erg nuttig om te doen. Vooral als je deze Slam gebruikt om een spook tegen een collega-spook te rammen, zodat je je volgende slachtoffer alvast wat zwakker maakt. Het is een erg vermakelijke actie.

Zaklamp

Verder kun je de Poltergust gebruiken om 'een stoot' uit te blazen. Daarmee kun je een sprong maken die je over een lage hindernis brengt. De optie zat helaas niet in de demo die we op de E3 konden spelen. Gelukkig konden we wel gebruikmaken van de zaklamp die in de Poltergust is ingebouwd. Die lamp is niet alleen handig in het donker, maar vooral ook nuttig om spoken te verlammen. Die zijn immers gewend in het donker te leven, en ze schrikken van zo'n bundel licht. De zaklamp is daarmee een handig hulpmiddel om een spook ontvankelijk te maken voor een aanval.

De laatste toevoeging aan de Poltergust is de Plunger, zo'n ouderwetse rubberen gootsteenontstopper. Hij is met een touw verbonden aan de Poltergust, dus als je de Plunger ergens op afschiet, kun je het touw gebruiken om de ontstopper weer naar je toe te trekken. Liefst met iets eraan vast, want dat is het doel: ergens iets vanaf trekken en naar je toe halen. De Plunger is het hulpmiddel waarmee je de meeste geheimen zult ontdekken. Zet hem op een deur of een stuk muur dat er verdacht uitziet, en de kans is groot dat er een geheim achter verscholen gaat.

De Plunger is echter ook erg nuttig tijdens gevechten, vooral die met de sterkere vijanden. Een spook met een schild is een lastige tegenstander. Maar als je zijn schild weet af te pakken met de Plunger blijft er weinig van zijn afweer over.

Zoek de combinatie

Onze speelsessie eindigde met een boss fight. In dit geval met de King of the Mansion. Een spookridder met harnas, gezeten op een paard en bewapend met een lans waarmee hij Luigi niet alleen flink pijn kan doen, maar ook op afstand kan houden. In het gevecht met de koning op zijn paard komen bijna alle onderdelen van je uitrusting van pas. Het is zaak om te proberen de koning te verblinden met je zaklamp, van de korte verwarring die daaruit volgt gebruik te maken om met je Plunger zijn schild af te pakken, en hem dan met de stofzuiger beet te pakken en over je hoofd te zwaaien. Omdat de King een baas is, zul je dat proces een aantal keer moeten herhalen. Het dikke harnas van de King is niet zomaar gesloopt.

Voorlopige conclusie

Luigi's Mansion 3 belooft een uitstekende nieuwe versie te worden, die veel toevoegt aan de bestaande formule. In de basis draait het nog steeds om het jagen op spoken, maar daarbij heb je nu veel meer opties dan ooit tevoren. Met de Slam en de Plunger wordt vechten veel gevarieerder en daardoor leuker dan in de voorgaande delen, en bovendien valt er in dit derde deel veel meer te puzzelen en zijn er ook meer geheimen te ontdekken. Kortom, Luigi's Mansion 3 is de ideale opvolger.