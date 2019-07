Nintendo brengt Luigi's Mansion 3 op 31 oktober uit

Nintendo Switch-game Luigi's Mansion 3 verschijnt op 31 oktober. De game die zich afspeelt in een spookkasteel, werd in september vorig jaar aangekondigd en tijdens de E3 in juni gaf Nintendo meer details. Nu is ook de verschijningsdatum bekend.

Nintendo noemt de datum in een tweet. Het spel komt uit op Halloween en dat is toepasselijk, gezien het thema van de game. Luigi's Mansion 3 speelt zich af in een kasteel waarin hoofdrolspeler Luigi het met een stofzuiger opneemt tegen spoken. Daarmee kan de loodgieter ook voorwerpen vastpakken om spoken aan te vallen.

Ook kan Luigi op ieder moment Gooigi oproepen, een slijmerige versie van hemzelf, die op plekken kan komen waar de loodgieter met de groene pet zelf niet bij kan. De game heeft ook een co-opmodus waarin de tweede speler Gooigi bestuurt. De game komt alleen uit voor de Nintendo Switch. Tweakers publiceerde tijdens de E3 een preview van Luigi's Mansion 3.