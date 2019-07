Renders tonen Samsung Galaxy Tab S6 met stylus en toetsenbord

Er zijn nieuwe renders uitgelekt van de Samsung Galaxy Tab S6. De nieuwe tablet krijgt een stylus en een toetsenboard, en komt in drie verschillende kleuren uit. Ook bevestigen de renders dat de tablet een dubbele camera krijgt.

De renders zijn in handen van Android Headlines. Op de beelden is te zien hoe er op de achterkant van de tablet een inkeping zit waar de S Pen in kan worden opgeborgen. De stylus lijkt iets anders dan eerdere stylussen van bijvoorbeeld de Note-serie, met onder andere een extra knop op de bovenkant van de pen. Android Headlines zegt dat het niet weet of de pen via de tablet kan worden opgeladen, al werd dat in eerdere lekken wel gesuggereerd.

Op de renders is ook te zien hoe de tablet een dubbele camera heeft. Om wat voor lenzen het gaat is niet duidelijk. De speakers in de tablet worden gemaakt door AKG, wat bevestigd wordt door het logo op de achterkant. Er zit echter geen hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat. Dat wordt wel geleverd met een toetsenbord, dat kan worden gekoppeld via de pogo-pinnen aan de zijkant. De Galaxy Tab S6 komt beschikbaar in drie kleuren: blauw, grijs en rosegoud. Het is niet duidelijk of het toetsenbord in dezelfde kleuren wordt geleverd.