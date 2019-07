Qualcomm introduceert Snapdragon 855 Plus met hoger geklokte cpu- en gpu-cores

Qualcomm kondigt de Snapdragon 855 Plus aan. De soc is gelijk aan de bestaande versie, maar heeft een iets hogere kloksnelheid voor de cpu- en gpu-cores. In de tweede helft van dit jaar komen er apparaten uit met de Snapdragon 855 Plus-soc.

De Kryo 458 Gold-core in de Snapdragon 855 Plus is geklokt op 2,96GHz. Dat is 120MHz sneller dan bij de reguliere Snapdragon 855, waarbij die cpu-core een kloksnelheid van 2.84GHz heeft. Het verschil in kloksnelheid is vier procent. Waarschijnlijk maakt Qualcomm de hogere kloksnelheid mogelijk door de beste chips voor het Plus-model van de soc uit te kiezen.

Volgens Qualcomm presteert de gpu van de 855 Plus vijftien procent beter dan die in de reguliere versie. Het gaat echter om dezelfde Adreno 640-gpu. Bij de eerder dit jaar uitgebrachte soc draaien de gpu-cores op 585MHz, het lijkt er dus op dat die bij de 855 Plus op 672MHz draaien.

Qualcomm heeft vaker refreshes van zijn high-end soc uitgebracht. Zo werd de Snapdragon 845 van vorig jaar opgevolgd door de Snapdragon 850, wat in feite dezelfde soc was met een wat hogere kloksnelheid. Die Snapdragon 850 werd gepresenteerd als soc voor Windows 10-apparaten; de nieuwe 855 Plus wordt niet op die manier gepositioneerd.

Net als de Snapdragon 855 kan de 855 Plus-soc in 5g-smartphones worden gebruikt, maar daarvoor moeten fabrikanten wel een losse 5g-modem toevoegen. Misschien komt de nieuwe soc naar high-end Android-toestellen die in de tweede helft van het jaar verschijnen. Zo kondigt Google vermoedelijk nieuwe Pixel-toestellen aan en komt Samsung met de Note 10, waarvan waarschijnlijk weer een Qualcomm-versie verschijnt naast de variant met eigen Exynos-soc.

Asus gebruikte vorig jaar in zijn ROG Phone een Snapdragon 845 die hoger was geklokt. Die soc werd echter niet aangeduid als een Plus-model. Met de focus op gpu-verbeteringen lijkt de Snapdragon 855 Plus ook een goede kandidaat voor nieuwe gamesmartphones.