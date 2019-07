Asus presenteert ROG Phone II met 120Hz-oledscherm en 6000mAh-accu

Asus heeft zijn ROG Phone II aangekondigd. De gamesmartphone krijgt een oledpaneel met een resolutie van 2340x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Snapdragon 855 Plus. Of het toestel uitkomt in Nederland en België, is nog niet bekend.

De ROG Phone II heeft een 6,6"-scherm met een 19,5:9-verhouding. Volgens Asus heeft het oledscherm een touch sampling rate van 240Hz, waardoor aanrakingen zeer snel moeten worden gedetecteerd. De fabrikant claimt dat dit resulteert in een touch latency van 49ms, terwijl dat bij de Galaxy S10+ en OnePlus 7 Pro respectievelijk 87 en 85ms zou zijn.

Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120Hz, maar is standaard ingesteld op 60Hz. Gebruikers moeten de hogere refreshrate handmatig aanzetten en het is mogelijk om dat per app te doen in de Armoury Crate-software, die Asus op de Android 9-telefoon zet.

Op het moment van schrijven heeft Asus nog geen productpagina online gezet. Verschillende websites hebben previews van de ROG Phone II gepubliceerd, waaronder Android Authority, GSM Arena en Engadget. De volledige specsheet staat bij XDA Developers.

Asus stopt 12GB ram in de ROG Phone II en 512GB ufs 3.0-flashopslag. Er zit een vingerafdrukscanner achter het scherm. Bij het instellen van de telefoon krijgen gebruikers de keuze tussen een schone Android-interface zoals op de ZenFone 6 of de sterk aangepaste ROG UI. De ROG Phone II draait op de Snapdragon 855 Plus-soc, die Qualcomm onlangs aankondigde. Dat is een variant van de SD855 met een hoger geklokte cpu en gpu.

Achter op het toestel zit een 48-megapixelcamera met Sony IMX586-sensor en een f/1.8-lens. Het toestel filmt in 4k-resolutie met 60fps en elektronische beeldstabilisatie. Er is ook een tweede camera met een 13-megapixelresolutie en een ultragroothoeklens. De frontcamera heeft een 24-megapixelresolutie.

De accu heeft een capaciteit van 6000mAh en kan met 30W worden opgeladen. Asus claimt dat het mogelijk is om meer dan zeven uur PUBG Mobile te spelen op 60Hz met een volle accu. Net als de eerste ROG Phone heeft de tweede versie aan de zijkant een extra usb-c-aansluiting, zodat de oplaadkabel tijdens het gamen in horizontale positie niet in de weg zit. Het toestel heeft een 3,5mm-aansluiting.

Asus komt met diverse accessoires voor de ROG Phone II. Zo is er een TwinView-dock met een extra scherm en een AeroActive-ventilator. Nieuw is de Kunai-uitbreiding die bestaat uit controllers die aan de zijkanten worden vastgemaakt, net als bij de Nintendo Switch.

Wat de Asus ROG Phone II gaat kosten, is nog niet bekend, maar de prijs zou vergelijkbaar zijn met die van het huidige model. De eerste ROG Phone werd in de Benelux verkocht voor 899 euro, maar is niet meer te koop. Asus moest zijn smartphones in Nederland uit de winkels halen na een verloren rechtszaak.