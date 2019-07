Onderzoekers vinden lek in VLC dat remote code execution mogelijk maakt

Onderzoekers hebben een lek ontdekt in mediaspeler VLC waarmee van een afstand code kan worden uitgevoerd. Het gaat volgens de ontdekkers om een buffer-overflowlek. VLC werkt inmiddels aan een patch, maar die is nog niet beschikbaar.

De onderzoekers van de Duitse securitywaakhond CERT-Bund ontdekten het lek en hebben dat de code CVE-2019-13615 gegeven. Het lek zit in de laatste stabiele versie van de VLC Media Player, versie 3.0.7.1, en lager. Met het lek is het mogelijk een remote code execution uit te voeren op het systeem van een slachtoffer. Ook zou het mogelijk zijn informatie te stelen van een systeem of bestanden aan te passen, bijvoorbeeld door ze te versleutelen. Volgens de onderzoekers gaat het om een heap-based buffer overflow en komt het in alle versies van VLC voor.

VideoLAN, het bedrijf achter de mediaspeler, is een maand geleden al begonnen aan een patch. Die zou voor zo'n zestig procent klaar zijn, blijkt uit de bugtracker van het bedrijf. Het is niet bekend of het lek actief is misbruikt.