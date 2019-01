VLC bereikt 3 miljard downloads en krijgt AirPlay-ondersteuning

Videolan heeft tijdens de CES de grens van drie miljard downloads voor zijn videospeler VLC doorbroken. De eerste release vond zeventien jaar geleden plaats. VLC krijgt binnenkort bovendien ondersteuning voor Apples AirPlay.

Het team van Videolan is op de CES in Las Vegas aanwezig met een eigen stand waar een teller in real-time het aantal downloads voor VLC weergeeft. In de nacht van donderdag op vrijdag werd het aantal van drie miljard bereikt.

VLC heeft zijn oorsprong bij de ╔cole Centrale in Parijs, waar het halverwege de jaren negentig begon als project voor een client en server voor het streamen van video via satellietschotels. De naam VLC staat dan ook voor VideoLAN Client. De eerste versie van de software als mediaspeler verscheen in februari 2001. De ontwikkeling valt onder de non-profitorganisatie Videolan, die de software onder een opensourcelicentie uitbrengt.

Tegenover Variety maakt VLC-ontwikkelaar Jean-Baptiste Kempf bekend dat binnen ongeveer een maand AirPlay-ondersteuning toegevoegd zal worden aan de mediaspeler. De ondersteuning voor dit protocol van Apple maakt het mogelijk om via VLC op bijvoorbeeld Android- of Windows-apparaten te casten naar iOS-apparaten en de Apple TV. Tijdens de CES kondigden meerdere tv-fabrikanten aan AirPlay te ondersteunen, waaronder Samsung.