Belgisch bedrijf ontwikkelt nieuwe jpeg xs-standaard voor beeldcompressie

Het Belgische intoPIX heeft op de CES-beurs een nieuwe iso-standaard voor beeldcompressie voorgesteld. Met het jpeg xs-formaat kunnen videobeelden met een minimale vertraging worden uitgewisseld, iets wat bijvoorbeeld cruciaal is bij zelfrijdende auto's, drones en vr-toepassingen.

IntoPIX demonstreert tijdens de CES onder andere hardwarematige implementatie van de tico xs-codec op fpga- en asic-cores en cpu- en gpu-sdk's voor de jpeg xs-compressietechniek. De nieuwe iso-standaard jpeg xs is een aanvulling op het bekende jpeg-formaat. Het gaat volgens de ontwikkelaars om een compressiealgoritme zonder kwaliteitsverlies en met een heel lage latentie en complexiteit. Dit maakt het mogelijk om videomateriaal in ultrahoge definitie uit te wisselen via verbindingen met een lagere bandbreedte, zoals draadloze netwerken, zonder noemenswaardige vertragingen. Tegelijkertijd daalt met jpeg xs ook het stroomverbruik van elektronische toestellen.

De jpeg xs-standaard leent zich met name voor toepassingen waarbij een pijlsnelle video-overdracht geboden is. Denk aan zelfrijdende auto's die vertrouwen op beeldsensoren om ongelukken te voorkomen. Jpeg xs comprimeert de afbeeldingen volgens intoPIX op zo'n manier dat de latentie wordt beperkt tot ťťn microseconde, het absolute minimum. Bij drones kan het compressiealgoritme gebruikt worden voor een live videosignaal tussen het toestel en de piloot, wat het risico op navigatiefouten verkleint. Ook bij virtual reality is een minimale vertraging – niet langer dan enkele microseconden – tussen het toestel en de videobron cruciaal voor de ervaring. Daarnaast profileert jpeg xs zich als de standaard om de kwaliteit van 5g en andere draadloze netwerken te verbeteren, onder meer met het oog op online gaming en rechtstreekse televisieuitzendingen.

Het jpeg xs-verhaal begon vijf jaar geleden bij intoPIX, toen het bedrijf met tico een eerste eigen compressiealgoritme creŽerde. In 2016 deed de Joint Photographic Experts Group een oproep voor een nieuwe codec. De door intoPIX voorgestelde technologie kreeg de voorkeur en sindsdien leidt intoPIX het standaardisatieproces. "Jpeg-xs is de allereerste iso-compressiestandaard die in BelgiŽ is uitgevonden", zegt Pascal Pellegrin, hoofd onderzoek en ontwikkeling bij het bedrijf. "Tijdens het standaardisatieproces en de kwaliteitsbeoordelingen konden we rekenen op de expertise en steun van de Belgische universiteiten UCL en VUB. Jpeg-xs is een mijlpaal in ons bestaan en wordt een belangrijke katalysator voor onze internationale groeiambities de komende jaren. We kijken ernaar uit om onze technologie tot leven te zien komen in tal van applicaties."

De eerste concrete implementatie van de nieuwe standaard staat gepland voor het eerste kwartaal van 2019. Meer details zijn daarover nog niet bekendgemaakt.