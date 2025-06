Google stopt na enkele maanden al met ondersteuning voor JPEG XL in Chromium

Google is van plan het JPEG XL-bestandsformaat uit te faseren uit Chromium. Het bedrijf ziet 'niet genoeg interesse vanuit het ecosysteem' om het relatief jonge bestandsformaat nog langer te ondersteunen.

Google begon in februari van dit jaar met de ondersteuning van JPEG XL. Dat is een nieuw codecformaat voor afbeeldingen, waarmee afbeeldingen veel kleiner kunnen worden opgeslagen zonder veel kwaliteitsverlies. De standaard is onder andere in het leven geroepen voor afbeeldingen als 360-gradenfoto's en panorama's of voor printafbeeldingen. Google gaf aan dat de 60 procent afbeeldingcompressie en de ondersteuning voor hdr en animatie in afbeeldingen in een enkele codec reden waren om de standaard in Chromium te implementeren.

Nu schrijft het bedrijf in een update dat het toch gaat stoppen met de ondersteuning. JPEG XL was vooralsnog alleen via een experimentele flag aan te zetten. "Dat moet niet onnodig blijven gebeuren", schrijft een van de ontwikkelaars van de browser. Die zegt ook dat er 'niet genoeg interesse vanuit het volledige ecosysteem is om met JPEG XL te blijven experimenteren'. Daarnaast zegt de ontwikkelaar dat het nieuwe bestandsformaat 'niet genoeg incrementele verbeteringen van bestaande formaten' bevat om JPEG XL standaard in te schakelen. Door de flag en de code uit Chromium te verwijderen, zouden de ontwikkelaars daar minder werk aan hebben.

Het besluit komt voor veel ontwikkelaars als een verrassing, met name vanwege de reden. In de issuetracker vragen veel gebruikers zich af hoeveel onderzoek Google heeft gedaan naar het gebruik, aangezien JPEG XL nog amper praktisch bruikbaar is. Veel bedrijven zoals Adobe of Facebook hebben al gezegd naar JPEG XL-implementaties te kijken, maar doen dat in de praktijk nog niet. Google lijkt de codec nu al te verwijderen voordat die in de praktijk kon worden getest. Enkele jaren terug schreef Tweakers een achtergrondartikel over potentiële opvolgers van JPEG, zoals WebP, Heic en JPEG XL.