Google stopt definitief ondersteuning voor JPEG XL in Chromium

Google heeft de ondersteuning van het JPEG XL-bestandsformaat in Chromium definitief stopgezet. Met de recentste merge is de ondersteuning uit het opensourcebrowserproject verwijderd.

De ommekeer in JPEG XL-ondersteuning werd in oktober ingezet toen bekend werd gemaakt dat de codec na enkele maanden alweer uitgefaseerd zou worden. De techgigant gaf toen als reden dat er 'niet genoeg interesse vanuit het volledige ecosysteem is om met JPEG XL te blijven experimenteren'. Daarbij zou de afbeeldingscodec niet genoeg verbeteringen bevatten ten opzichte van bestaande formaten.

Deze redeneringen kwamen als een verrassing voor veel betrokkenen; bedrijven als Adobe of Facebook zouden naar toepassingen van het formaat kijken, al zou JPEG XL überhaupt geen kans hebben gehad omdat het in de praktijk nooit gebruikt heeft kunnen worden. Daarom delen gebruikers op een forumpagina van Chromium allerlei theorieën over waarom Google de volgens hen onbegrijpelijke beslissing maakt.

JPEG XL is een afbeeldingscodec die het bestandsformaat aanzienlijk terug kan dringen zonder veel kwaliteitsverlies. Daarbij zijn dergelijke bestanden backwards compatible, ofwel kunnen bestaande JPEG-bestanden getranscodeerd worden naar het nieuwe formaat.