Twitter start op maandag met vernieuwd Blue-abonnement, 3 dollar duurder op iOS

Twitter biedt vanaf maandag 12 december het vernieuwde Blue-abonnement aan. Klanten betalen via Twitters webversie 8 dollar per maand, terwijl dat via een iOS-apparaat 11 dollar per maand is. Vermoedelijk compenseert het sociale medium zo voor de commissie die Apple vraagt.

Er kwam de afgelopen weken veel tegenstrijdige informatie naar buiten over Twitters aankomende abonnement, veelal afkomstig van ceo Elon Musk zelf. Nu laat het officiële account van Twitter weten dat het Blue-abonnement maandag beschikbaar wordt gemaakt. Zover bekend gaat het om een wereldwijde uitrol van de dienst. Er is nog geen europrijs bekendgemaakt.

Afnemers van een Twitter Blue-abonnement krijgen toegang tot enkele functies die gewone gebruikers niet hebben. Zo kunnen Blue-abonnees tweets aanpassen, de leesmodus inschakelen en langere video's in 1080p-resolutie uploaden. Ook krijgen zij de helft minder advertenties te zien en komt er een veelbesproken blauw vinkje naast hun accountnaam te staan. Hiervoor moet het account wel eerst geverifieerd worden en dit moet vervolgens iedere keer gebeuren wanneer zij 'hun schermnaam, handle of profielfoto aanpassen'.

Over de vinkjes gesproken, ook het reeds aangekondigde nieuwe vinkjessysteem lijkt zoals eerder besproken doorgevoerd te worden. Accounts met het kenmerk 'official' worden nu anders aangeduid; bedrijven krijgen een gouden vinkje terwijl overheden en 'multilaterale' accounts later volgende week met een grijs vinkje aangeduid worden. Het is niet duidelijk wat Twitter met die laatste categorie accounts bedoelt.

Het vernieuwde Twitter Blue werd meermaals uitgesteld als gevolg van de verwarring die ontstond door de overname door Elon Musk. Het recentste niet publiekelijk erkende uitstel had volgens betrokkenen te maken met het App Store-beleid; Musk noemde de 30 procent commissie gevraagd door Apple en Google via de respectievelijke ecosystemen een 'verborgen belasting' uitgegeven door een duopolie. Overigens lijkt Google bij de uitrol van Blue niet eens betrokken te zijn; Twitter stelt specifiek dat gebruikers een abonnement via de web- of iOS-versie van het sociale medium kunnen afsluiten. Google wordt hier buiten beschouwing gelaten.