Twitter: blauwe vinkjes die staan voor identiteitsverificatie verdwijnen 1 april

Twitter zegt de legacy verified checkmarks vanaf 1 april weg te gaan halen. De enige manier om dan een blauw vinkje bij een account te krijgen, is door te betalen voor het Twitter Blue-abonnement.

Twitter-eigenaar Elon Musk heeft al vaker te kennen gegeven dat hij het niet eens is met het oude systeem van blauwe vinkjes toewijzen aan accounts en dat dit uitgefaseerd zou worden. Dat moment komt er nu aan, hoewel de startdatum wel de bekende dag is om grappen uit te halen. Musk is daar niet vies van; The Verge haalt voorbeelden aan van een prijsverlaging van een Tesla-model tot 69.420 dollar en dat het pers-e-mailadres van Twitter op alle berichten reageert met de poep-emoji.

Wat overblijft, is een blauw vinkje vanuit het 8,47 euro per maand kostende Blue-abonnement, maar daarbij hoort geen verificatie van identiteit. Dat vindt wel plaats bij de grijze en gouden vinkjes. Grijze vinkjes zijn voor overheden en overheidsfunctionarissen. Goud is voor bedrijven. Nieuwssite The Information bemachtigde interne documenten waarin staat dat Twitter in de toekomst duizend dollar, omgerekend 923 euro, per maand zou gaan vragen voor de goudgele vinkjes.