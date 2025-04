Sociale media moeten in Utah ouderlijke toestemming hebben voor minderjarigen

De Amerikaanse staat Utah heeft als eerste Amerikaanse staat een wet aangenomen die sociale media verplicht toestemming te hebben van ouders of voogden, voordat een minderjarige gebruiker het platform mag gebruiken. Anders riskeren de platformen een boete.

De wetgeving moet in maart volgend jaar actief worden en is bedoeld om de schadelijke gevolgen van sociale media op kinderen terug te dringen. Met de nieuwe regels moeten platformen de leeftijd van gebruikers uit de staat Utah verifiëren. Blijkt hieruit dat de gebruiker nog geen achttien is, dan moet het platform toestemming hebben van de ouder of voogd. Die ouder of voogd moet bovendien 'volledige toegang' krijgen tot het account van het kind.

Daarnaast eist de staat dat kinderen standaard tussen 22.30 uur en 6.30 uur het platform niet kunnen gebruiken. Alleen ouders of voogden zouden deze avondklok mogen uitschakelen. Gebruikers die op het platform geen vrienden zijn met kinderen, of gevolgd worden door kinderen, mogen die kinderen daarnaast geen privébericht sturen. Minderjarige accounts zouden ook niet via een zoekfunctie gevonden mogen worden en sociale media mogen data van minderjarige gebruikers niet verzamelen of gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Platformen die de wet overtreden, kunnen een boete krijgen van maximaal 2500 dollar per overtreding. De staat zou via de rechtbank een aanvullend rechtsmiddel kunnen eisen. In een tweede wet die eveneens donderdag is aangenomen, mogen sociale media zich niet langer richten op minderjarige gebruikers met 'verslavende algoritmes'. Doen ze dit wel, dan kunnen platformen een boete krijgen van 250.000 dollar en daarnaast een boete van 2500 dollar per getroffen kind.