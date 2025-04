Kwart van 0- tot 1-jarigen kijkt minstens twee uur per dag naar beeldscherm

Een kwart van de 0- tot 1-jarigen in Nederland besteedt minstens twee uur per dag achter een beeldscherm. Gemiddeld genomen besteden kinderen tot zes jaar oud honderd minuten per dag achter een beeldscherm. Dat laatste is een toename van zeven minuten ten opzichte van vorig jaar.

Dat 25 procent van de 0- tot 1-jarigen in Nederland minstens twee uur per dag achter beeldschermen als televisies, smartphones, tablets en laptops besteedt, blijkt uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met hogeschool Windesheim en het Trimbos-instituut. De jongsten zijn gemiddeld bijna één uur per dag met media bezig. Op basis van het bevragen van 1076 ouders kwam Netwerk Mediawijsheid tot de resultaten. Het onderzoek richtte zich op kinderen met een leeftijd van nul tot en met zes jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 14 procent van de kinderen van negen maanden tot en met zes jaar beeldschermen niet of nauwelijks gebruikt. Bij kinderen vanaf negen maanden tot twee jaar gaat het om 28 procent, waar dat bij kleuters van vier jaar en ouder 9 procent is. Van alle digitalemedia-activiteiten zijn kinderen het meest bezig met televisie kijken via streamingdiensten als Netflix of Disney+. YouTube is ook populair, maar dat komt na Netflix. De tijd die besteed wordt aan gamen, neemt sterk toe naarmate kinderen ouder worden.

De cijfers van 2023 tonen aan dat kinderen relatief vaak alleen naar media kijken op smartphones of televisies, en in iets mindere mate samen met broertjes of zusjes. Vooral kinderen van twee jaar en ouder gebruiken beeldschermen relatief vaak alleen. Iets minder dan 10 procent van de ouders geeft aan hun kind een telefoon of tablet mee in bed. Een deel daarvan zet de digitale media in om hun kind beter te laten slapen.

Drie op de vier ouders die aan het onderzoek meededen, gaven aan dat ze grenzen stellen aan beeldschermgebruik door het scherm uit te zetten. Ook houdt drie op de vier ouders een oogje in het zeil als hun kind zelfstandig een beeldscherm gebruikt. Driekwart van de ouders zegt ook media te gebruiken samen met het kind. Het onderzoek laat zien dat ruim de helft van de ouders zich bewust is van de invloed van hun digitalemediagebruik op dat van hun kind. Dit geldt meer voor ouders met een hoog opleidingsniveau, dan voor ouders met een lager opleidingsniveau. De helft van de ouders geeft aan bewust zijn of haar kind een beeldscherm te geven om zelf tot rust te komen.

Jonge kinderen gebruiken momenteel meer media dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren. De gezondheidsorganisatie raadt af dat kinderen onder de twee jaar, tijd achter een beeldscherm besteden. Bij kinderen tot vijf jaar raadt de WHO maximaal één uur schermtijd per dag aan. Netwerk Mediawijsheid uit daarom bezorgdheid over de cijfers uit zijn onderzoek.