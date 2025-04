Gerucht: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 krijgt vier clusters en Adreno 750-gpu

De Snapdragon 8 Gen 3-chip van Qualcomm krijgt naar verluidt vier clusters in een 2+3+2+1-configuratie. Ook zou de chip worden voorzien van een Adreno 750-gpu met een maximale klokfrequentie van 770 MHz. De chip zou later dit jaar worden geïntroduceerd.

Volgens leaker Kuba Wojciechowski krijgt de Snapdragon 8 Gen 3-chip de codenaam 'Lanai' of 'Pineapple' mee. De chip zou beschikken over vier clusters met in totaal acht cores. Eén daarvan krijgt een enkele krachtige Cortex-X-kern met de codenaam 'Hunter ELP'. Dat moet de krachtigste core worden voor de rekenintensiefste taken. De huidige Snapdragon 8 Gen 2 beschikt al over een enkele Cortex-X3-kern die dezelfde functie dient.

De soc krijgt verder vijf Cortex-A7xx-kernen, die zijn opgesplitst in twee losse clusters. Een daarvan krijgt drie 'gold' cores en de tweede cluster krijgt twee 'titanium'-cores. De titaniumkernen zouden mogelijk meer cache en hogere kloksnelheden krijgen. Als laatste zou de chip beschikken over twee efficiënte 'zilveren' Cortex-A5xx-kernen met de codenaam 'Hayes'. Wojciechowski stelt verder dat 32bit-ondersteuning volledig verdwijnt in de Snapdragon 8 Gen 3. Verder zou de chip worden voorzien van een Adreno 750-gpu met een maximale klokfrequentie van 770MHz.

De cpu-configuratie laat zien dat de Snapdragon 8 Gen 3 minder energie-efficiënte A55-kernen gebruikt dan zijn voorganger, die er nog drie had. Daarmee zou Qualcomm zich meer gaan richten op hogere multicoreprestaties. Het gerucht gaat dat de Snapdragon 8 Gen 3 wordt gemaakt op TSMC's 4nm-proces, hetzelfde proces dat werd gebruikt voor de Snapdragon 8 Gen 2, maar dan dus met een sterk gewijzigde coreopstelling.