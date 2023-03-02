Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 2 heeft 'commercieel bruikbare' geïntegreerde sim

Alle telefoons die hoog op Pricewatch staan hier hebben minstens een IP67 rating, dus aardig wat. Persoonlijk ben ik nooit een SIM kwijt geweest, maar heb ik wel met een beschadigde SIM en een beschadigde tray moeten dealen. Dat was best vervelend. Je hoeft trouwens niet de SIM uit je telefoon te halen om hem te verliezen, je kan natuurlijk ook de telefoon zelf met SIM verliezen (diefstal bijvoorbeeld). Dan is het wel makkelijk als je niet een paar dagen hoeft te wachten op een nieuwe SIM. Ondertussen heeft iedereen wel een oude telefoon in een la ergens, dus is het fijn als je direct weer door kan om in ieder geval bereikbaar te zijn.
Een extra voordeel is trouwens ook dat bijvoorbeeld mijn telefoon geen fysieke dual SIM ondersteund, maar wel e-SIM + fysieke SIM.
Omgedraaid, wat is het voordeel van een fysieke SIM?
De e-sim en iSim hebben beide ook nadelen:
bij een fysieke sim kan ik de sim snel en gratis overplaatsen naar een nieuwe telefoon. Bij een e-sim moet ik dit bij een reparatie of verlies/diefstal 2 keer doen. 1 keer voor het tijdelijke toestel en 1 keer voor het gerepareerde toestel. Past een e-sim niet in het oude toestel, dan moet ik betalen voor de wissel naar een fysieke sim, en daarna in veel gevallen ook weer een klein bedrag betalen voor een e-sim.
De werkwijze bij bijvoorbeeld T-Mobile is nu als volgt: je logt in op mytmobile, met 2factor authentication genereer je op je toestel een code en je logt daarmee definitief in. Daar bestel je een e-sim (eerste keer betaald, na aankoop is een wissel naar een ander toestel nog gratis, wissel terug naar een fysieke sim betekent betalen.) Je download de sim via een wifiverbinding op je toestel, je activeert de e-sim en je krijgt bij succesvolle activatie weer verbinding. Al is mijn ervaring dat dit ook wel eens een aantal minuten tot 2 uur duurde.
Probleem is vooral de 2FA op je defecte of gestolen toestel en het nodig hebben van een andere verbinding naast die op het vervangende toestel om de e-sim te downloaden.
Zeker op reis een probleem. Anderzijds hoeft er geen simkaart meer opgestuurd te worden als je in het buitenland bent en vervalt de wachttijd op de post.
En in het verleden bonden providers vooral in de USA toestellen door de registratie van het abonnement vast aan het toestelserienummer te koppelen. Zelfs bij een aantal toestellen die wel een simtray hadden. Dat maakt mij wantrouwig dat providers daar ooit weer naartoe willen/zullen gaan, wat je beperkt in overstap of toestelkeuze.
[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 15:50]