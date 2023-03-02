Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 2 heeft 'commercieel bruikbare' geïntegreerde sim

De Snapdragon 8 Gen 2 heeft volgens Qualcomm de eerste 'commercieel bruikbare' iSIM, zo claimt fabrikant Qualcomm. De Amerikaanse chipontwerper zet al enkele jaren een iSIM in zijn socs, maar die zijn nog niet gebruikt.

De iSIM in de Snapdragon 8 Gen 2 heeft nu dezelfde GSMA-certificering als e-sim, de losse chip die fabrikanten plaatsen ter vervanging van een fysieke simkaart, zegt Qualcomm. De e-sim is al enige jaren in gebruik, maar nog geen enkele fabrikant heeft gebruikgemaakt van de iSIM.

Die iSIM zit sinds de Snapdragon 888 in socs van de 8-serie. Bij iSIM is er geen losse chip meer nodig voor de e-sim, maar zit deze in Qualcomms Secure Processing Unit in de soc. Deze werkt met Thales' iSIM-besturingssysteem.

De iSIM is volgens Qualcomm complementair aan de fysieke simkaart en de e-sim en de drie zullen dus naast elkaar bestaan. Er zijn nog geen fabrikanten of providers die de de iSIM zullen gaan ondersteunen. Het is onbekend of dat nog zal gebeuren.

Qualcomm iSIM
Qualcomm iSIM, 2022

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-03-2023 10:44 67

02-03-2023 • 10:44

67

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Reacties (67)

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Alxndr 2 maart 2023 11:14
Leuk, maar wat is voor de gebruiker nou praktisch het voordeel?

Welke "bigger better new features" hebben we het over die niet gewoon op je telefoon geinstalleerd kunnen worden in de vorm van een app of door je fysieke simkaart in 10 seconden in een ander toestel te stoppen (voor de zeldzame gevallen die meerdere toestellen met 1 nummer willen gebruiken)
ricjuh @Alxndr2 maart 2023 11:26
1. Geen simkaart slot > betere IP rating
2. Geen fysieke simkaart die je kwijt kan raken
3. Wisselen van simkaart is gewoon kwestie van QR code scannen

Ik zie alleen maar voordelen van E of I sim.
Alxndr @ricjuh2 maart 2023 11:34
Hoeveel % van de telefoons heeft uberhaupt een IP rating?
Hoevaak ben jij ooit een simkaart kwijt geraakt (waarom zit ie niet gewoon in je telefoon)
Hoevaak wissel jij (en de gemiddelde persoon) van simkaart?

Ik zie alleen maar theoretische en geen praktische voordelen.
coen254 @Alxndr2 maart 2023 12:04
Alle telefoons die hoog op Pricewatch staan hier hebben minstens een IP67 rating, dus aardig wat. Persoonlijk ben ik nooit een SIM kwijt geweest, maar heb ik wel met een beschadigde SIM en een beschadigde tray moeten dealen. Dat was best vervelend. Je hoeft trouwens niet de SIM uit je telefoon te halen om hem te verliezen, je kan natuurlijk ook de telefoon zelf met SIM verliezen (diefstal bijvoorbeeld). Dan is het wel makkelijk als je niet een paar dagen hoeft te wachten op een nieuwe SIM. Ondertussen heeft iedereen wel een oude telefoon in een la ergens, dus is het fijn als je direct weer door kan om in ieder geval bereikbaar te zijn.

Een extra voordeel is trouwens ook dat bijvoorbeeld mijn telefoon geen fysieke dual SIM ondersteund, maar wel e-SIM + fysieke SIM.

Omgedraaid, wat is het voordeel van een fysieke SIM?
Alxndr @coen2542 maart 2023 12:22
Ik zeg niet dat een fysieke SIM voordelen heeft, maar redeneer volgens "don't fix it if it ain't broken" - welk praktische nut biedt deze optie ten opzichte van de oude? Zeker als deze wordt toegevoegd en niet als vervanging dient.

Qua dual sim heb je een punt, maar volgens mij is de markt/vraag daarvoor heel erg klein - kijk maar naar het kleine aanbod van dual sim telefoons.

Telefoons die hoog in de pricewatch staan zijn niet meer dan dat, dat zijn niet de meest verkochte/gebruikte telefoons voor zover ik weet, en geldt het ook voor 'normale' telefoons van minder dan €500?

Volgens mij is het gewoon een race voor de betere specificatie, waarin fabrikanten elkaar en de consument gek maken, net als met refreshrate, megapixels, aantal camera's etc. En hoe verhoudt een simkaart opening, die nauwelijks een keer per maand/jaar gebruikt wordt, zich tot een laadpoort (en koptelefoon aansluiting) die dagelijks gebruikt worden en veel groter zijn?

Ik heb nog nooit een telefoon met een rating gehad, en ondanks mijn 'grove' gebruik (in de regen, op het strand, onder de douche, in de tuin...) nog nooit een probleem met vocht of stof in mijn phone gehad.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 15:50]

Riddle007 @Alxndr2 maart 2023 13:01
Ook bij telefoons onder de 500€ is IP rating een ding. Vanaf ca 300€ begint dit redelijk standaard te worden.

Daarboven hebben fysieke SIMs 1 groot nadeel, namelijk dat ze niet systematisch vervangen worden als je je toestel upgrade en ze na verloop van tijd voor problemen beginnen zorgen: geen of slechte ondersteuning van 4G/5G, verouderde encryptie, slechte connectie wegens corrosie etc. Ik heb al vaak gehoord dat mensen issues hadden met hun toestel die opgelost geraakte door gewoon de sim te vervangen (omdat die oude sim dan vaak al bijna 10 jaar oud was en nooit vervangen)
Alxndr @Riddle0072 maart 2023 13:14
"na verloop van tijd voor problemen beginnen zorgen"

Dus het 'praktische voordeel' hier is dat je één keer per x jaar het vervangen van een simkaart bespaart. WOW! Daar doe je het voor ;)

Nogmaals, het is vooruitgang te noemen en op den duur zal dit de standaard (kunnen) worden, maar voor de gebruiker is het voordeel in mijn ogen praktisch verwaarloosbaar.
fjh40 @Riddle0072 maart 2023 15:05
Dit kan ik bevestigen, dezelfde sim kaart gebruikt van Vodafone sinds 2019. Bereik was uiteindelijk op bepaalde plekken dramatisch, mobiel internet viel af- en toe weg etc. Uiteindelijk online zelf makkelijk een eSim aangevraagd, die toegevoegd en sindsdien geen gezeik meer. Ik gebruik een S22 Ultra op dit moment, sim kaart heeft in mijn iPhone 8 en S20 Ultra ook nog dienst gedaan.

Ook als bijkomend voordeel van de eSim, in het buitenland (ik neem even Afrika / Kaapstad) kan je gewoon heel erg makkelijk van te voren een eSim aanvragen met alleen maar data. Dit heb ik geadviseerd voor een familielid die een tijdje in kaapstad heeft gezeten, via de provider 'Airalo' gewoon simpelweg eSim in de iPhone en voila. Mogelijkheid tot internet, bellen via internet voor een schappelijke prijs en dat super eenvoudig. Daar op locatie is het veel meer gedoe om dat allemaal te regelen, ik zie eigenlijk niet meer het voordeel in van een ouderwetse sim.

Edit: bereik ging op een plek waar ik heb gemeten van 2/5 naar 5/5 streepjes. Speedtest gaf aan ~5 Mbit/s up en down, na de eSim 250 Mbit/s down en 50 Mbit/s up.

[Reactie gewijzigd door fjh40 op 22 juli 2024 15:50]

Bender @Alxndr2 maart 2023 13:39
Ik zeg niet dat een fysieke SIM voordelen heeft, maar redeneer volgens "don't fix it if it ain't broken" - welk praktische nut biedt deze optie ten opzichte van de oude?
Volgens deze logica zouden we nu nog een volledig pasje in je telefoon moeten doen. Heb je enig idee hoe groot die dingen waren in het begin... als we die nooit 'gefixt' hadden zaten we nu nog met een Pocketline Swing.
Alxndr @Bender2 maart 2023 14:25
LOL, Ik weet niet hoe oud je bent, maar heb je überhaupt ooit een telefoon gezien waar een heel pasje in past? Dat was jaren voor de Pocketline Swing, daar ging namelijk al een mini SIM in.

Afgezien dat het natuurlijk bij simkaarten tegenwoordig om nano-SIM's gaat, komt dit er als derde optie bij, niet in plaats van een fysieke SIM of e-SIM. Het kost dus meer ruimte.

Maar terug naar het begin, noem eens een praktische "bigger better new feature" die dit toe kan gaan voegen. Ik kan niets verzinnen wat op SIM-kaart nivea moet werken ipv dmv een app ofzo.
Bender @Alxndr2 maart 2023 14:31
Ik ben oud, wrijf het er maar in ;(

Maar waar het in ging maakt niet uit, maar als we niet vernieuwen dan lopen we net zoals fred flinstone nog steeds de auto.
Alxndr @Bender2 maart 2023 14:46
LOL, zelfde generatie als ik klinkt het (net zo oud als Pacman)

Maar wat ik bedoel is dat vernieuwen om het vernieuwen geen echte vernieuwing is als het niets bruikbaars toevoegt of een probleem oplost.

Kijk bijvoorbeeld naar die plastic draaidoppen op pakken zuivel of sap, pure afval creatie, niet makkelijker/beter bruikbaar dan een pak open vouwen of knippen zoals we vroegah deden.
Mschrijver88 @Alxndr2 maart 2023 16:35
Klein aanbod aan dual sim telefoons? Alle iPhones van de laatste =-5 jaar ondersteunen het, Galaxy's al jaren, Oneplus etc, bijna alle merken ondersteunen het juist wel.
Alxndr @Mschrijver882 maart 2023 17:07
Hmm, toch maar ff de pricewatch gecheckt en je hebt gelijk, 2000:350 kan er nauwelijks verder naast zitten 8)7 :X

Tijd vliegt sneller dan ik besef, de laatste keer dat ik op zoek was naar een telefoon is idd alweer zo'n 5 jaar geleden en toen waren de verhoudingen volgens mij omgekeerd. Sorry, my bad
Malarky @Alxndr3 maart 2023 16:47
Ik kom regelmatig in Azie en sta altijd weer te rommelen met die simkaarts op de airport. Ik wil maar 1 telefoon en ik wil gewoon 25GB data voor een paar euro, dan zit er niets anders op dan simswaps uit te voeren.

Zou blij zijn als je dankzij echte esim adoptie met een swipe kan wisselen. Er zijn nu al zulke aanbieders maar die zijn vele malen duurder.
Z100 @coen2542 maart 2023 12:28
Omgedraaid, wat is het voordeel van een fysieke SIM?
Als je in het buitenland bent en eSIM wordt niet ondersteund?
ucsdcom @coen2542 maart 2023 14:03
Alle telefoons die hoog op Pricewatch staan hier hebben minstens een IP67 rating, dus aardig wat. Persoonlijk ben ik nooit een SIM kwijt geweest, maar heb ik wel met een beschadigde SIM en een beschadigde tray moeten dealen. Dat was best vervelend. Je hoeft trouwens niet de SIM uit je telefoon te halen om hem te verliezen, je kan natuurlijk ook de telefoon zelf met SIM verliezen (diefstal bijvoorbeeld). Dan is het wel makkelijk als je niet een paar dagen hoeft te wachten op een nieuwe SIM. Ondertussen heeft iedereen wel een oude telefoon in een la ergens, dus is het fijn als je direct weer door kan om in ieder geval bereikbaar te zijn.

Een extra voordeel is trouwens ook dat bijvoorbeeld mijn telefoon geen fysieke dual SIM ondersteund, maar wel e-SIM + fysieke SIM.

Omgedraaid, wat is het voordeel van een fysieke SIM?
De e-sim en iSim hebben beide ook nadelen:

bij een fysieke sim kan ik de sim snel en gratis overplaatsen naar een nieuwe telefoon. Bij een e-sim moet ik dit bij een reparatie of verlies/diefstal 2 keer doen. 1 keer voor het tijdelijke toestel en 1 keer voor het gerepareerde toestel. Past een e-sim niet in het oude toestel, dan moet ik betalen voor de wissel naar een fysieke sim, en daarna in veel gevallen ook weer een klein bedrag betalen voor een e-sim.

De werkwijze bij bijvoorbeeld T-Mobile is nu als volgt: je logt in op mytmobile, met 2factor authentication genereer je op je toestel een code en je logt daarmee definitief in. Daar bestel je een e-sim (eerste keer betaald, na aankoop is een wissel naar een ander toestel nog gratis, wissel terug naar een fysieke sim betekent betalen.) Je download de sim via een wifiverbinding op je toestel, je activeert de e-sim en je krijgt bij succesvolle activatie weer verbinding. Al is mijn ervaring dat dit ook wel eens een aantal minuten tot 2 uur duurde.

Probleem is vooral de 2FA op je defecte of gestolen toestel en het nodig hebben van een andere verbinding naast die op het vervangende toestel om de e-sim te downloaden.
Zeker op reis een probleem. Anderzijds hoeft er geen simkaart meer opgestuurd te worden als je in het buitenland bent en vervalt de wachttijd op de post.

En in het verleden bonden providers vooral in de USA toestellen door de registratie van het abonnement vast aan het toestelserienummer te koppelen. Zelfs bij een aantal toestellen die wel een simtray hadden. Dat maakt mij wantrouwig dat providers daar ooit weer naartoe willen/zullen gaan, wat je beperkt in overstap of toestelkeuze.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 15:50]

svenmeij @Alxndr2 maart 2023 17:21
Ik vind een eSim ideaal: ik heb een iPhone 13 met een simkaart van mijn provider. Als ik nu naar het buitenland op vakantie ga, bestel ik een eSIM via de redTeaGo app. Voor weinig geld heb je een databundel op een aparte sim, die door de app geïnstalleerd wordt. Ideaal, want je hoeft niet meer sims te wisselen of een sim te gaan zoeken in het land waar je naartoe gaat. Daarnaast kan je ook sims voor heel europa krijgen, of voor heel Azië.
Malarky @svenmeij3 maart 2023 16:50
Jammer dat die esim aanbieders zo duur zijn. 6€ voor 1GB in Indonesie bij redTeaGo, kom op dat had 25GB moeten zijn. Echt heel erg duur zo.
ELKAY_ @Alxndr3 maart 2023 09:37
Dat stukje over IP rating is een grapje toch? De meeste midrange+ hebben IP67 en daar ben ik erg dankbaar voor, aangezien mijn vriendin haar iPhone nog wel eens in het toilet knikkert.
Alxndr @ELKAY_3 maart 2023 09:50
Geen grapje maar een oprechte vraag, maar misschien is dat ondertussen ook verandert net zoals 80% van de telefoons wel dual sim blijkt te hebben.

(Zal er aan liggen dat ik al 5 jaar geen nieuwe telefoon heb uit hoeven zoeken.)

Off topic, hoe laat je als vrouw, die op een wc zit, je telefoon 'nog wel eens' (dus vaak/regelmatig) in de pot vallen :?

Zelf als man die staat en maar een hand vrij heeft is me dat nog nooit gelukt
ELKAY_ @Alxndr3 maart 2023 12:16
Snap ik inderdaad, is ook een recente verandering.

Ja... vraag het mij alsjeblieft niet. Zowel mijn vriendin, als mijn moeder kan dit presteren. Het varieert ook nog wel hoe of wat.. mijn moeder kegelde haar telefoon voordat ze ging zitten in de pot... Of viel uit de achterzak van de broek... De meest recente keer was mijn vriendin haar nieuwe iPhone die ze net 3 weken had.. Emmer met water voor een bepaald stukje handwas, hoodie aan met zo'n buidelzakje aan de voorkant en ja hoor... telefoon uit de buidelzak rechtstreeks in de emmer water.

Overigens gebeurt er helemaal niets met zo'n iphone als hij in het water valt, geen schade volgens de indicatoren, blijft gewoon aan. Uitzetten, afdrogen en eventjes geduld hebben, niets aan de hand :)
The Zep Man @ricjuh2 maart 2023 11:36
1. Geen simkaart slot > betere IP rating
2. Geen fysieke simkaart die je kwijt kan raken
3. Wisselen van simkaart is gewoon kwestie van QR code scannen
3. is alleen van toepassing als de provider waar je gebruik van gaat maken eSIM ondersteunt. Dat hoeft nog niet in elk (vakantie)land beschikbaar te zijn. Voldoende plekken waar je enkel een fysieke SIM kan kopen.

Zelf heb ik een oude fysieke SIM, die ik zelf al een paar keer heb moeten 'bijschaven' van mini naar micro, en van micro naar nano (SIM was hier niet op voorbereid). Ondanks de verschillende fysieke formaten (die nu uitgestandaardiseerd zijn op nano), is die bijzonder betrouwbaar als bijvoorbeeld een smartphone onverwacht uitvalt. Het enige dat nodig is, is een pin of een paperclip om de SIM over te zetten. Er is geen andere computer nodig om een QR-code te genereren, er hoeft niet ingelogd te worden op een website van de operator (met credentials die je niet bij de hand hebt, want je oude smartphone heeft de geest gegeven), etc. Dus willekeurig nieuw (SIM-lock vrij) toestel kopen, SIM overzetten, PIN invullen, en gaan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:50]

Psycho_Mantis @ricjuh2 maart 2023 11:56
3. Wisselen van simkaart is gewoon kwestie van QR code scannen

Ja, klopt, maar je oude telefoon moet wel nog in leven zijn om deze wissel te doen. Tenminste bij Vodafone is dat het geval.
Dat kan wel eens in je nadeel werken.
grimlock @ricjuh2 maart 2023 11:58
Puntje 3, is dat zo? Toen ik dat wilde doen kreeg ik een nieuwe QR code toegestuurd. Of bedoel je dat?
Sando @ricjuh2 maart 2023 12:50
Ik zie alleen maar voordelen van E of I sim.
3. Wisselen van simkaart is gewoon kwestie van QR code scannen
Ik vroeg me altijd af, wat doe je eigenlijk als je telefoon kapot gaat? Ik heb twee keer een kapotte telefoon gehad en een fysieke SIM-kaart is erg behulpzaam bij het overplaatsen in een andere telefoon. Vooral op vakantie was dat fijn.
Ludewig @Alxndr2 maart 2023 11:31
De iSIM is kleiner waardoor er meer ruimte is voor de accu of andere features. Hij gebruikt minder stroom, waardoor de telefoon wat langer mee gaat. Hij kan niet zomaar uit je telefoon worden gestolen. Er is geen opening meer nodig voor de sim, waardoor de telefoon minder gevoelig wordt voor waterschade. Er hoeven geen sim-kaarten meer via de post verstuurd te worden. Je kunt dus direct activeren. Het is makkelijker mogelijk om te wisselen tussen sims. Zo zou een zakenreiziger die in veel landen komt een stapel prepaid sims kunnen hebben die automatisch gewisseld worden, zodat altijd het lokale tarief wordt betaald, zonder te hoeven klooien met tig kleine kaartjes die handmatig gewisseld moeten worden en ook meegenomen moeten worden.
Alxndr @Ludewig2 maart 2023 11:45
Vind je dit echt significante voordelen die voor de gemiddelde gebruiker?

Ik betwijfel of de bespaarde ruimte en minder verbruik je meer dan 10 minuten extra batterijtijd oplevert. (edit:ik lees nog ff goed en ze geven aan dat het complementair is, het neemt dus extra ruimte in)

En dat dieven uit zijn op je simkaart ipv telefoon vind ik nogal ongeloofwaardig.

Wat betreft waterschade, een simkaartslot is minder gevoelig dan een headphone jack en USBpoort.

Dat het post scheelt OK, dat is handig, maar niet meer dan dat, ik koop een simkaart plaats hem en heb er nooit omkijken meer naar. Een bijzonder geval als een internationale zakenreiziger is niet representatief en bovendien in de EU al sinds 2017 niet meer nodig (bovendien betaalt de baas dat in 90% van de gevallen lijkt me)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 15:50]

Ludewig @Alxndr2 maart 2023 11:57
In principe maakt dit telefoons goedkoper (als het daadwerkelijk wordt toegepast en de sim trays/slots verdwijnen) en ik zie nauwelijks nadelen, dus dan is dit toch een mooi stapje?

Niet elk innovatie hoeft wereldschokkend te zijn.

Ik ben het trouwens niet met je eens dat reizen buiten de EU voorbehouden is aan een kleine groep. Heel veel mensen doen dat voor vakantie, familiebezoek of voor het werk.
Alxndr @Ludewig2 maart 2023 12:07
Begrijp me niet verkeerd, ik zie ook geen nadelen, maar ik vraag me gewoon af welke voordelen er zijn die de tijd en geld die dit gekost heeft te rechtvaardigen. Zeker aangezien er wordt aangegeven dat dit naast de bestaande sim/esim komt en dus in eerste instantie meer ruimte inneemt.
Jimbolino @Alxndr2 maart 2023 12:26
vroeger was de wifi en Bluetooth controller een losse chip, nu is het geïntegreerd in de soc
zelfde met esim, dat is nu nog een losse chip. met isim is het geïntegreerd in de soc

het voordeel van isim vs esim is vooral lagere kosten, minder batterijverbruik. Als consument heb je er weinig meetbare voordelen van.

esim vs losse simkaart merk je vooral in snelheid (bij opstarten, en wisselen simkaart) maar ook vooral gebruiksgemak (heb regelmatig sims moeten aanschaffen / wisselen op een vliegveld, geen leuke bezigheid)
maevian @Alxndr2 maart 2023 11:37
door e-sim is mijn iphone nu in praktijk een dual sim geworden. Toch wel een positieve evolutie
Alxndr @maevian2 maart 2023 11:52
Da's inderdaad dan een leuk 'extraatje', maar is in mijn ogen geen 'feature' van de i/e-sim maar van de telefoon.
kiang @Alxndr4 maart 2023 19:25
Op reis kan je gewoon in een app je provider kiezen, op basis van 1 UI waarin je prijzen en bundels vergelijkt.

Voorbeelden van zo'n apps:
https://play.google.com/s...s?id=com.mobillium.airalo
https://play.google.com/s...lare.nomad.mobile.android
https://play.google.com/s...ctivatewireless.esim_card

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 15:50]

copyer 2 maart 2023 11:01
Hoop wel dat er meer data op kan, dan gewone sim want dat is bedroeven weinig.. ( bedoel dan lange namen enzo)
youridv1 @copyer2 maart 2023 11:04
Wordt dit nog veel gebruikt dan? Oprechte nieuwsgierig namelijk. :) Ik sla al jaren niets meer op de simkaart op.

Een sim kaart is voor mij echt niets meer dan een chip die mij toegang geeft tot het netwerk van mijn provider en waar mijn telefoon nummer naartoe verwijst. Vroeger, toen mobieltjes bijna geen interne opslag hadden of ecosysteem voor dit soort informatie was het makkelijk dat het wat storage bood, maar dat is wat mij persoonlijk betreft met de komst van android en ios, meer dan 10 jaar geleden, compleet nutteloos en achterhaald

Offtopic: Ik vind het een beetje lijken op het infotainment bij auto's. Vroeger was het helemaal cool als je een CD wisselaar had of interne opslag voor muziek. Tegenwoordig maakt dat allemaal niets meer uit als er maar Android Auto, Apple Carplay of als fallback bluetooth op zit. Ik herinner me nog zo goed dat je bij VW dan 500-1000 euro moest betalen voor touch screen infotainment met navigatie en dat de prijs af hing van of je alleen west europa wilde of heel europa of ook andere continenten. Tegenwoordig gebruik je gewoon je navigatie app naar keuze. En daarbij wordt de auto in kwestie in reviews gelijk erop afgerekend als auto of carplay mist

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:50]

copyer @youridv12 maart 2023 11:21
Nou, het over brengen van toestel naar toestel is het wel makkelijk.
Vroeger wat dat zon gedoe, dat is nu wel wat makkelijker, het syncen, moet je het wel ergens volledig hebben staan.
Maar goed, als het zover is met esim, moet ik er ook aan geloven..
youridv1 @copyer2 maart 2023 11:23
Dat kan ik me voorstellen, maar als je je telefoonnummers gewoon op je toestel opslaat kun je er zowel bij iOS als Android voor kiezen om deze allemaal op te slaan in je account. Sterker nog, dat is volgensmij de default instelling. Zo lang je bij hetzelfde OS blijft is je contacten over zetten dan weinig meer dan het inloggen van je account. Ook zijn er apps beschikbaar die het overzetten voor je doen bij een overstap van het ene OS naar het ander.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:50]

maevian @youridv12 maart 2023 11:36
Je kan op IOS je contacten ook opslaan bij google, maakt het makkelijker als je soms switcht van OS
youridv1 @maevian2 maart 2023 11:57
ik heb dat bij mijn overstap naar ios gebruikt. Daardoor stonden alleen al mijn contacten 4 keer in mijn iPhone. Dus ik hoop dat die bug er inmiddels uit is dan. Dit zou natuurlijk de ideale oplossing zijn voor mensen met een google account.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:50]

maevian @youridv12 maart 2023 13:06
Heb dat probleem nooit gehad, en sync mijn contacten met google sinds de 3GS.
Moet dus een tijdelijke bug geweest zijn
GS88 2 maart 2023 10:49
Dus straks kan je 2 'sims' kwijt zonder simkaart? De eSIM van je werk, en de iSim privé (of andersom)..
ApexAlpha @GS882 maart 2023 11:10
Je kan nu al 2 eSims kwijt in de meeste telefoons. Dat zou ook makkelijk 4 of 5 kunnen zijn. Het zijn slechts maar een paar kilobytes aan data in een secure element.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 15:50]

DropjesLover @ApexAlpha2 maart 2023 11:23
Mijn Fariphone 4 staat maar 1 actieve eSIM toe. Lijkt me dat dat aan het aantal eSIM chips ligt?
Wel kan ik meerdere eSIMs laden, dus ook eenvoudig wisselen welke actief moet zijn.
maevian @DropjesLover2 maart 2023 11:34
Is denk ik meer een software beperking, want de iphone 14 in de US (zonder sim kaart) laat 2 actieve e-sim op hetzelfde moment toe (tenzij er daar 2 esim chips in zitten)
JBVisual @maevian2 maart 2023 11:54
Op dit moment zijn dat inderdaad 2 fysieke esims.
Helaas is er ooit afgesproken dat er per esim adres maar een provider gekoppeld mag worden.
De lobby van de providers was hier vooral voor, wat vanuit hun oogpunt best te begrijpen valt.

De techreuzen hadden dit graag anders gezien, maar uiteindelijk ging de GSMA (de organisatie is wereldwijd de mobiele standaarden beheert) overstag om inderdaad 1 profiel per esim toe te laten.

Ps ik praat hier echt over het aantal opgeslagen esim profielen, ik ben er goed van op de hoogte dat het technisch niet uitvoerbaar is om 2 of meer actieve profielen op je esim te te hebben.
Ik praat hier dus ook puur over het feit dat als ik bijvoorbeeld in buitenland ben en daar een esim wil, deze altijd de andere zal overschrijven. De oude kan ik dus niet bewaren tot ik weer terug ben.
(Wat ik persoonlijk echt wel een nadeel vind)
Prosperot @JBVisual2 maart 2023 11:56
Ik praat hier dus ook puur over het feit dat als ik bijvoorbeeld in buitenland ben en daar een esim wil, deze altijd de andere zal overschrijven. De oude kan ik dus niet bewaren tot ik weer terug ben.
Geen idee welke telefoon je hebt. Bij de Samsung S23 kan je wel meerdere eSim profielen opslaan, alleen je kan er maar 1 tegelijk actief hebben.
Prosperot @ApexAlpha2 maart 2023 11:50
Alleen bij de Pixel7 met android 13 kan je 2 eSims tegelijk gebruiken (eSIM MEP, of Multiple Enabled Profiles). Bij de rest is het vaak Sim1 en eSim.

Zo ook bij de nieuwste Samsung S23. Je kan wel meerdere eSims opslaan, maar er maar 1 tegelijk gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Prosperot op 22 juli 2024 15:50]

HashIT @GS882 maart 2023 12:01
Als ik door de marketing BS van het persbericht heen lees, komt het er gewoon op neer dat de 'eSIM' module nu niet langer een losse chip is, maar geïntegreerd in de SoC.

Een SIM (Subscriber Identity Module), is in feite een smartcard toepassing, net zoals bijvoorbeeld je bankpas. Een smartcard, of ICC (integrated circuit card), is in principe gewoon een stuk plastic met een microcontroller en gestandaardiseerde interface. Van bankpasformaat naar nano-SIM was een een kwestie van verkleinen van hetzelfde concept.

Smartcards die gebruikt worden als SIM zijn enorm gehardend tegen allerlei aanvallen, zodat het een zeer veilige manier is om encryptiesleutels op te slaan. Tijdens de fabricage van SIM kaarten wordt het sleutelmateriaal naar de ICC geschreven en er is geen manier om die sleutels er weer uit te krijgen. De hele uitdaging met eSIM is met name om op een veilige manier die encryptiesleutels over-the-air/internet op een IC te krijgen. De GSMA (en daarmee indirect de telecom operators) stelt daarom zeer hoge eisen aan de hele keten van IC's, software en provisioning systemen, waarbij ieder onderdeel gecertificeerd wordt.

Vanwege die certificering was het waarschijnlijk voor telefoonmakers het meest eenvoudig en goedkoopst om een los eSIM IC in te kopen, welke al gecertificeerd is. Leveranciers die dat leveren zijn vaker de partijen die ook de IC's voor de SIM kaarten leverden. De hele vooruitgang die ik uit dit persbericht lees, is dat Qualcom nu zo'n IC heeft geïntegreed in de SoC. Technisch geen grote uitdaging, maar qua certificatie en verdere kostenreducering voor fabrikanten een interessante ontwikkeling. Voor zover ik kan zien is er voor de gebruiker niet direct een voordeel ten opzichte van een losse chip.
MadMarky @HashIT2 maart 2023 19:36
Je denkt teveel vanuit hardware. Qualcomm heeft helemaal geen IC geïntegreerd in hun chip, maar hebben wel de keys die er normaal in staan in een secure stukje van hun chip opgeslagen. En om erbij te komen gebruiken ze een speciale OS laag van Thales (Gemalto) om aan de GSMA standaard te kunnen voldoen.
TWKterry 2 maart 2023 11:30
@Alxndr

Een iSim zit dus in de soc ingebakken en een eSim is een aparte chip.
Mogelijke voor of nadelen;
- de kosten voor het maken van de pcb omlaag
- de pcb zal verkleinen
- makkelijker productie proces
- minder stroomverbruik dan twee losse chips
- duurdere soc
aliberto 2 maart 2023 11:04
Dus de Samsung Galaxy S23 serie zou dus een e-sim ondersteunen?
ASNNetworks @aliberto2 maart 2023 11:09
Samsung modellen ondersteunen al jaren e-sim. Ik heb zelf de Samsung Fold 2 en heb een fysieke sim en een e-sim zodat ik 2 nummers kan gebruiken (zakelijk en privé). Wat Qualcom nu doet is iSim activeren op hun chip, waardoor je dus naast een fysieke sim en de e-sim nu ook iSim hebt.
Svenderson @ASNNetworks2 maart 2023 11:33
Het idee is dat iSIM de losse eSIM-chip vervangt, door de functionaliteit gewoon te integreren in de processor zelf. Hierdoor kan een fabrikant fysieke ruimte besparen bij het bouwen van een telefoon (of ander product).

Het lijkt me niet dat eSIM en iSIM tegelijk zullen/kunnen worden ingezet. Dat gaat voorbij aan het doel en gaat je ook niet meer mogelijkheden opleveren. Uiteindelijk wil je gewoon al je benodigde nummers samen op de iSIM kwijt kunnen, zodat je daarnaast helemaal geen fysieke sim en/of eSIM meer nodig hebt.
ASNNetworks @Svenderson2 maart 2023 13:21
Staat toch echt heel duidelijk in het artikel:

De iSIM is volgens Qualcomm complementair aan de fysieke simkaart en de e-sim en de drie zullen dus naast elkaar bestaan.
Svenderson @ASNNetworks3 maart 2023 00:56
Ah oke! In dat geval heb ik niks gezegd. ;) Maar aan de andere kant: je kunt daar ook uit opmaken dat ze naast elkaar zullen blijven bestaan in de wereld. Ze zeggen niet letterlijk dat ze naast elkaar zullen functioneren binnen hetzelfde device. Theoretisch kun je namelijk altijd al je benodigde aansluitingen kwijt op één enkele eSIM/iSIM. Beide naast elkaar gebruiken op één apparaat voegt dus heel weinig toe? Een eSIM of iSIM in combinatie met een fysieke simkaart op dezelfde telefoon is dan wel weer begrijpelijk.

[Reactie gewijzigd door Svenderson op 22 juli 2024 15:50]

Danny L @aliberto2 maart 2023 11:09
ja.
Svenderson @aliberto2 maart 2023 11:40
De Samsung Galaxy S23 (en alle high-end Galaxy's sinds S20) heeft inderdaad eSIM. Maar dit doen ze dus nog via een losse chip, in plaats van de iSIM in de processor. Maakt voor de gebruiker verder niet veel uit, de functionaliteit is hetzelfde.
SuperDre 2 maart 2023 11:00
Wat is het nut van de eSIM nog als de chip zelf als iSIM heeft? de fysieke sim kan ik me nog wel wat bij indenken.
Svenderson @SuperDre2 maart 2023 12:11
De eSIM heeft dan inderdaad geen nut meer. Het idee is ook dat de fabrikant geen eSIM meer hoeft in te bouwen, als de processor die functionaliteit opvangt met iSIM.
Roel1966 2 maart 2023 19:47
Tegenwoordig zijn we gewend eraan dat providers unlocked smartphones leveren bij een abonnement maar dat was niet altijd zo. Dus ik zie wel een ster schijnen dat als die iSIM wel opgepakt word door de providers dat we weer meer provider locked smartphones gaan krijgen. Weet nog van eerder dat het vaak best wel een toestand was om dan zo'n smartphone te laten unlocken.
NosferatuX @rvanlith2 maart 2023 11:08
Is gewoon ontopic. Als je het er niet mee eens bent en perse wilt stemmen zou het minstens een 0 moeten zijn maar een +1 zou ook op zijn plaats zijn want het is eigenlijk gewoon relevant. Bepaalde dingen mogen gewoon jammer gevonden worden. Een reactie die verband houd met de inhoud kan feitelijk nooit irrelevant zijn.

[Reactie gewijzigd door NosferatuX op 22 juli 2024 15:50]

youridv1 @NosferatuX2 maart 2023 11:17
Een reactie die verband houd met de inhoud kan feitelijk nooit irrelevant zijn.
Het woord "jammer" houdt alleenstaand alleen 0,0 verband met de inhoud van dit artikel. Je mag het jammer vinden, maar dat maakt je mening nog niet on topic.

-1 is in de lichtste interpretatie bedoeld voor "ongewenst" en ik kan mij heel goed inbeelden dat andere tweakers reacties van 1 woord, die helemaal niets toevoegen als ongewenst beschouwen. Als je nieteens de moeite neemt om aan te geven wat je er jammer aan vindt, dan is -1 imho niet onterecht.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:50]

youridv1 @NosferatuX2 maart 2023 11:47
Ik ga heel even de tweakers moderatie faq direct quoten voor je:
Reacties zonder enige toegevoegde waarde, bijvoorbeeld een kreet van een paar woorden waar niemand op zit te wachten, kunnen tevens een -1 waard zijn afhankelijk van de context waarin zij geplaatst zijn.
Het is niet de bedoeling dat reacties waarin een mening wordt verkondigd die in strijd is met jouw persoonlijke mening, worden bestraft met een -1, enkel vanwege het meningsverschil. Een kritische noot is niet automatisch een troll of flamebait. De kwaliteit van de argumentatie is bepalend voor de waardering van een reactie.
Beide zijn imho van toepassing, dus vandaar ook dat je meer dan 20 minnen hebt. Wat mij persoonlijk betreft is de maximale score van een reactie die bestaat uit 1 woord hierdoor -1. Het is niet mogelijk om met 1 woord iets bij te dragen en dat was bekend tijdens het plaatsen van het bericht.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:50]


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