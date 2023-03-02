Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 2 heeft 'commercieel bruikbare' geïntegreerde sim

De Snapdragon 8 Gen 2 heeft volgens Qualcomm de eerste 'commercieel bruikbare' iSIM, zo claimt fabrikant Qualcomm. De Amerikaanse chipontwerper zet al enkele jaren een iSIM in zijn socs, maar die zijn nog niet gebruikt.

De iSIM in de Snapdragon 8 Gen 2 heeft nu dezelfde GSMA-certificering als e-sim, de losse chip die fabrikanten plaatsen ter vervanging van een fysieke simkaart, zegt Qualcomm. De e-sim is al enige jaren in gebruik, maar nog geen enkele fabrikant heeft gebruikgemaakt van de iSIM.

Die iSIM zit sinds de Snapdragon 888 in socs van de 8-serie. Bij iSIM is er geen losse chip meer nodig voor de e-sim, maar zit deze in Qualcomms Secure Processing Unit in de soc. Deze werkt met Thales' iSIM-besturingssysteem.

De iSIM is volgens Qualcomm complementair aan de fysieke simkaart en de e-sim en de drie zullen dus naast elkaar bestaan. Er zijn nog geen fabrikanten of providers die de de iSIM zullen gaan ondersteunen. Het is onbekend of dat nog zal gebeuren.