Qualcomm introduceert Snapdragon 7+ Gen 2-midrange-soc

Qualcomm heeft de Snapdragon 7+ Gen 2-soc aangekondigd, een midrange-soc die deze maand in smartphones verkrijgbaar moet zijn. De cpu zou vijftig procent sneller zijn dan zijn voorganger en de Adreno-gpu zou twee keer zo snel zijn.

De cpu van de Snapdragon 7+ Gen 2-soc heeft een maximale kloksnelheid van 2,91GHz, bij de Snapdragon 7 Gen 1 was dit nog 2,4GHz. Mede daardoor zou de cpu van de 7+ Gen 2 'meer dan vijftig procent' sneller zijn dan de cpu van de 7 Gen 1. Ondanks de hogere prestaties claimt Qualcomm dat de nieuwe soc tot 13 procent energie-efficiënter zou zijn dan zijn voorganger. Qualcomm heeft nog geen Snapdragon 7+ Gen 1-soc of Snapdragon 7 Gen 2-soc uitgebracht, dus de 7+ Gen 2 is de opvolger van de 7 Gen 1.

De chipmaker zegt verder dat de 18bit-triple-isp voor betere foto's moet zorgen in laag licht. Met de Mega Low Light-modus neemt de camera bijvoorbeeld dertig foto's die gecombineerd worden tot één afbeelding. De soc ondersteunt maximaal 200-megapixelsensors en kan overweg met hdr-video's die twee camera's tegelijk gebruiken.

De AI-engine van de 7+ Gen 2 zou ook verbeterd zijn, waardoor deze AI-taken twee keer sneller kan uitvoeren met een veertig procent betere performance per watt. Zo zou de soc de activiteit van de gebruiker kunnen herkennen en AI Super Resolution kunnen inzetten, om 1080p-beelden te kunnen upscalen naar 4k. Dit zou met afbeeldingen of in games kunnen. Op het gebied van games ondersteunt de soc Auto Variable Rate Shading, waarbij achtergrondscenes op een lagere resolutie gerenderd worden om energie te besparen. Daarnaast ondersteunt de soc Volumetric Rendering voor betere rendering van mist en rook.

Qualcomm zegt tot slot dat de soc de eerste Snapdragon 7-soc is die 5G/4G Dual-Sim Dual Active ondersteunt, waarbij twee simkaarten tegelijk gebruikt kunnen worden. De modem is de Snapdragon X62. Onder meer Redmi en realme gaan volgens Qualcomm smartphones met de nieuwe soc maken. De eerste smartphones zouden deze maand nog moeten verschijnen.