Qualcomm komt met nieuwe Snapdragon G-chips voor gaminghandhelds

Qualcomm komt met een drietal nieuwe Snapdragon G-chips. Deze zijn gebaseerd op de Arm-architectuur en zijn specifiek bedoeld voor gaminghandhelds. De eerste apparaten met deze nieuwe chips komen later dit kwartaal op de markt.

De nieuwe Snapdragon G3 Gen 3 wordt het vlaggenschip onder Qualcomms handheldchips. Deze beschikt over een Kryo-cpu met acht cores, waaronder een Prime-core met de hoogste kloksnelheid, vijf Performance-cores en twee Efficiency-cores. Welke kernen er precies worden gebruikt en hoe hoog de kloksnelheden zijn, vertelt Qualcomm echter niet.

De fabrikant zegt wel dat de cpu-prestaties 'tot 30 procent hoger' liggen dan die van zijn voorganger. Qualcomm claimt daarnaast dat de Adreno A32-gpu in de Snapdragon G3 Gen 3 '28 procent beter' presteert dan de voorgaande G3x Gen 2, die overigens over dezelfde gpu beschikte. Waar die prestatiewinst precies vandaan komt, zegt Qualcomm niet. De gpu zal in ieder geval hoger geklokt zijn, hoewel de fabrikant ook daarover geen details deelt.

Verder ondersteunt de Snapdragon G3 Gen 3 voor het eerst qhd+-schermen met een 144Hz-refreshrate; de voorgaande soc ondersteunde maximaal full-hd+-schermen met die refreshrate. De chip krijgt wederom Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3.

De Snapdragon G2 Gen 2 wordt een lager gepositioneerd model. Die beschikt eveneens over acht cpu-cores, hoewel deze een van de Performance-cores inruilt voor een Efficiency-kern. De chip krijgt daarnaast een minder snelle Adreno A22-gpu, maar ondersteunt nog steeds qhd+-schermen op 144Hz, Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.3. De Snapdragon G1 Gen 2 wordt een instapmodel met twee Performance-cores en zes Efficiency-cores, een Adreno A12-gpu en ondersteuning voor full-hd+-resoluties op maximaal 120Hz. Deze soc biedt daarnaast hooguit Wi-Fi 5 en Bluetooth 5.1.

Verschillende fabrikanten werken aan handhelds op basis van de nieuwe chips. Daaronder vallen Ayaneo, Retroid Pocket en OnexPlayer.