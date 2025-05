Apple en Qualcomm verlengen overeenkomst over patentlicenties tot 2027

Apple heeft zijn patentlicentieovereenkomst met Qualcomm verlengd tot maart 2027. Eerder zou deze in 2025 aflopen. Beide bedrijven hebben de deal omtrent de levering van 5G-modems eerder al verlengd tot en met minstens 2026.

Tijdens de bespreking van zijn kwartaalcijfers laat de ceo van Qualcomm weten dat Apple besloten heeft om de patentlicentiedeal met twee jaar te verlengen. Als onderdeel van de overeenkomst moet Apple royalty's betalen aan Qualcomm voor het gebruik van de patenten van laatstgenoemde. De voorwaarden van de verlenging, zoals welk bedrag ermee gemoeid is, worden niet genoemd.

Deze overeenkomst werd in 2019 gesloten na een lange reeks rechtszaken tussen de twee partijen. De iPhone-maker vond dat Qualcomm te veel geld vroeg voor de licenties en stopte daarom in 2017 met betalen. Het bedrijf begon tegelijk een rechtszaak tegen de chipmaker, waarna laatstgenoemde zelf een aanklacht indiende tegen Apple. In 2019 kwamen de bedrijven dus toch tot een zesjarige overeenkomst, waarmee een bedrag van rond de 4,5 miljard dollar was gemoeid. Hierin werd de optie om de deal met twee jaar te verlengen, al genoemd.

Deze deal staat op papier los van de overeenkomst die de twee bedrijven hebben gesloten omtrent het leveren van 5G-modemchips voor iPhones. Die werd vorig jaar al verlengd tot en met 2026, maar de patentenovereenkomst bleef toen ongewijzigd. Zonder de laatstgenoemde deal mag Apple echter ook geen Qualcomm-modemchips gebruiken voor zijn iPhones. Apple werkt aan een eigen 5G-modem, al verloopt de ontwikkeling daarvan naar verluidt minder voorspoedig dan de iPhone-fabrikant hoopte.

Tijdens dezelfde bespreking maakt Qualcomm bekend dat het zijn Snapdragon-overeenkomst met Samsung met 'verscheidene jaren' heeft verlengd. Deze deal liep in 2023 af. Dit betekent dus dat Samsungs Galaxy-telefoons in ieder geval de komende paar jaar nog voorzien kunnen worden van Snapdragon-chips, al wordt niet genoemd hoelang de overeenkomst precies duurt.