Qualcomm en Meta gaan Llama 3-AI-modellen optimaliseren voor Snapdragon-socs

Qualcomm en Meta werken samen om Llama 3 te optimaliseren voor Snapdragon-socs. Hierdoor kunnen de nieuwste grote taalmodellen van Meta direct worden gebruikt op onder meer smartphones, pc's, VR-brillen en in auto's.

Qualcomm schrijft dat ontwikkelaars toegang krijgen tot tools in de AI Hub van het bedrijf om Llama 3 te optimaliseren voor gebruik op Snapdragon-platforms. Het is niet duidelijk wanneer en in welke apparaten Llama 3 als eerste beschikbaar wordt. AI-functies gebaseerd op Llama 2 worden sinds dit jaar ook ondersteund op Snapdragon-socs.

Meta kondigde zijn Llama 3-modellen vorige week aan en maakte bekend dat de modellen worden gebruikt voor de nieuwe AI-assistent van de techgigant die gebruikt kan worden in apps zoals WhatsApp, Instagram en Facebook.

Terwijl toekomstige Android-smartphones met een Snapdragon-soc door de samenwerking gebruik kunnen maken van Meta's AI-model, gaat het gerucht rond dat Apple in onderhandeling is met Google om Gemini te implementeren in iOS 18.