TomTom gaat kaarten leveren voor zakelijk iot-platform van Qualcomm

TomTom gaat kaartgegevens en api’s leveren voor Qualcomm Aware, het zakelijke iot-platform van Qualcomm. Daarmee kunnen bedrijven bijvoorbeeld in real time de locatie en andere gegevens van hun leveringen volgen.

Qualcomm gaat de gegevens van TomTom gebruiken om zijn Aware-platform te ondersteunen, schrijft TomTom in een persbericht. Gebruikers moeten met de kaarten van TomTom in real time de locatie en omgevingscondities van hun 'bedrijfsmiddelen' kunnen volgen. Klanten kunnen deze gegevens vervolgens bekijken via de api’s van het bedrijf, zowel in de vorm van kaartvisualisaties als op persoonlijke dashboards. Qualcomm en TomTom delen geen financiële details over de samenwerking.

Qualcomm Aware is een iot-cloudplatform dat is ontworpen voor het beheren van apparaten en goederen in diverse sectoren. Het platform biedt bedrijven onder andere informatie over de locatie van hun goederen. Qualcomm biedt daarvoor bijbehorende hardware in de vorm van trackers die verbinding maken met het platform. Logistiekbedrijven gebruiken Aware bijvoorbeeld voor het volgen van hun leveringen.