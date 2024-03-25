Qualcomm neemt Israëlische autochipmaker toch niet over

Qualcomm gaat de Israëlische maker van chips voor auto's, Autotalks, toch niet overnemen. De twee bedrijven kondigden de geplande overname vorig jaar aan, maar Qualcomm denkt dat het de vereiste toestemming niet kan krijgen.

De deal van 350 miljoen dollar gaat daarom niet door, meldt Reuters. "Qualcomm heeft de transactie om Autotalks over te nemen beëindigd, omdat we niet op tijd goedkeuring kregen van autoriteiten", meldt het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf benadrukt dat de automarkt belangrijk blijft.

Qualcomm kondigde vorig jaar aan Autotalks over te willen nemen. Autotalks is een fabless chipbedrijf dat in 2009 is opgericht. Het bedrijf richt zich op vehicle-to-everythingcommunicatiechips. Met dergelijke V2X-chips kunnen voertuigen zoals auto's communiceren met andere voertuigen en met hun omgeving. Ze worden gebruikt in veiligheidssystemen van auto's en zijn onder meer bedoeld om botsingen te verminderen, bijvoorbeeld door voertuigen te detecteren die zich in de dode hoek van een bestuurder bevinden.

Onder meer de Britse markttoezichthouder kondigde een onderzoek aan naar de deal, maar ook in vijftien Europese landen, waaronder Nederland en België, keken toezichthouders naar de geplande overname. Het is gebruikelijk dat bedrijven een deadline afspreken waarop een overname klaar moet zijn.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-03-2024 14:38 6

25-03-2024 • 14:38

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Reacties (6)

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Jan Onderwater 25 maart 2024 16:03
Kandidaat voor NXP?
Mellow Jack
@Jan Onderwater25 maart 2024 19:23
Net zo politiek gevoelig denk ik zo
mickburn @Mellow Jack26 maart 2024 15:21
Maak van net, maar gewoon niet, Is niet relevant in dit geval
martijnmaas 25 maart 2024 16:58
Gelukkig niet weer overgenomen door de USA. _/-\o_
Genosha @martijnmaas26 maart 2024 08:15
Uiteindelijk worden alle Israëlische bedrijven grotendeels gefinancieerd door investeerders uit de VS. Dus zal weinig uitmaken.
mickburn @Genosha26 maart 2024 15:26
Zeker niet alle, maar veel startups hebben backing van vc's en andere investeerders, waaronder veel Amerikanen.

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