‘Tweede en derde generatie Snapdragon X-laptopchips verschijnen in 2025 en 2027’

Qualcomm is naar verluidt van plan om in de tweede helft van 2025 de tweede generatie van de Snapdragon X op de markt te brengen. In 2027 zou de derde generatie uitkomen. Dat blijkt uit een grootschalig lek dat VideoCardz heeft ontdekt.

VideoCardz heeft vertrouwelijke documenten van Dell ontdekt die per ongeluk waren geüpload naar documentensite Scribd. In die documenten is een roadmap te zien voor de XPS-serie laptops. In de roadmap staat een laptop die uitgerust wordt met de Oryon V2-chip, naar verluidt de tweede generatie van de Snapdragon X. De Oryon V2 wordt volgens VideoCardz in de tweede helft van 2025 op de markt gebracht. De laptop in kwestie, de 2026 XPS 14, verschijnt ergens het jaar erop.

Onderaan de roadmap wordt ook een Oryon V3 vermeld. Dat is waarschijnlijk de derde generatie Snapdragon X. De Oryon V3 verschijnt eind 2027. Er staan in de roadmap nog geen producten van Dell die uitgerust worden met deze chip. Qualcomm zelf heeft nog niet publiekelijk bevestigd dat het aan opvolgers voor de Snapdragon X werkt.