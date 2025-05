'Dell brengt in 2027 XPS-laptops met AMD-processor uit'

Dell overweegt om in 2027 XPS-laptops met een AMD-processor uit te brengen. Dat blijkt uit een lek dat maandag werd ontdekt. Het zou de eerste XPS-laptop met een AMD-chip zijn sinds de XPS 625 uit 2009.

VideoCardz heeft vertrouwelijke documenten van Dell ontdekt die per ongeluk waren geüpload naar documentensite Scribd. Daaruit blijkt wat het bedrijf de komende jaren met zijn XPS-laptopserie van plan is. Onder meer wordt vermeld dat in 2027 een laptop verschijnt met de naam 'XPS 16 Performante'. Voor die laptop overweegt Dell een AMD-processor. Uit de documenten is niet duidelijk om welke AMD-processor het gaat. Dell lijkt ook de deuren open te houden voor een Intel- of Qualcomm-processor voor de XPS 16 Performante. Ook is bekend dat de laptop een tdp van maximaal 80W krijgt.