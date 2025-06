Dell deelt europrijzen van nieuwe XPS 13-, 14- en 16-laptops

Dell heeft de nieuwe 2024-modellen in zijn XPS-laptopreeks uitgebracht. Daarmee deelt het bedrijf nu ook de officiële europrijzen. De XPS 13 komt beschikbaar vanaf 1499 euro, terwijl de duurste XPS 16 een adviesprijs van 3299 euro heeft.

De europrijzen van de nieuwe XPS-laptops staan vermeld op de website van Dell. De fabrikant vermeldt daar ook dat de laptops een verwachte leverdatum van 14 maart hebben. De XPS 13-serie komt daarbij beschikbaar in zes verschillende configuraties, die bijvoorbeeld verschillen op het gebied van de cpu en de hoeveelheid geheugen en opslagruimte. De goedkoopste variant kost 1499 euro, terwijl de duurste XPS 13 2007,40 euro gaat kosten.

De XPS 14-serie komt beschikbaar in acht verschillende modellen. De goedkoopste variant kost 1899 euro en heeft een Intel Core Ultra 7 155H-cpu, 16GB geheugen en 512GB ssd-opslag. De duurste variant kost 3011,69 euro. De XPS 16-laptop is in vijf configuraties leverbaar, met prijzen tussen de 2149 en 3299 euro.

De XPS 14- en 16-series verschillen onderling, naast cpu, geheugen en opslag, ook op het gebied van de gpu. Deze laptops kunnen optioneel worden uitgerust met een GeForce RTX 40-gpu van Nvidia, hoewel de igpu ook een optie blijft. Dat is bij de XPS 13-laptops niet het geval.

Dell kondigde zijn nieuwe XPS-laptops voor dit jaar aan tijdens CES 2024 in Las Vegas. Het bedrijf deelde toen alleen dollarprijzen. Alle modellen beschikken over een Intel Meteor Lake-processor.