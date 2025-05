De ZenBook 14 is de eerste laptop die we testen en die voorzien is van Intels nieuwe Meteor Lake-processor. Intel kondigde die chip in december 2023 met veel bombarie aan. De presentatie stond in het teken van AI. In 2023 zijn we doodgegooid met AI en dat zal in 2024 nog wel even doorgaan, maar wat heb je concreet aan zo'n processor met AI? Ik neem in deze review de ASUS ZenBook 14 OLED onder handen en ga na wat je merkt van die kunstmatige intelligentie.

ASUS ZenBook 14

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een hele review aan een ZenBook van ASUS besteed heb, maar het reviewen daarvan is zelden vervelend, want de ZenBooks zijn ASUS' meest high-end consumentenlaptops. Dat merk je meteen als je de ZenBook 14 uit de doos haalt. Het is een dunne laptop, strak vormgegeven en als je hem inschakelt, schitteren de (oververzadigde) kleuren van het oledscherm je tegemoet. Het is ook een bekend ontwerp. De laptop heeft een donkerblauwe, metalen behuizing. Hij is licht voor een 14"-model, 1215g en dat merk je ook enigszins aan die behuizing. Die kan een beetje meebewegen onder druk, bijvoorbeeld als je op het metaal onder de spatiebalk of op de bovenste hoeken van de touchpad drukt.

Ook de achterkant van het scherm, eveneens van donkerblauw metaal gemaakt, laat zich enigszins indrukken, maar dat zie je bij veel laptops. Leuk is dat ASUS daar een aantal subtiele lijnen heeft aangebracht die het ASUS-logo moeten voorstellen. Aan de andere kant zit een zwarte plastic lijst rondom het scherm. Bovenin zit de camera, die een resolutie van 1920x1080 pixels heeft en samenwerkt met Windows Hello voor gezichtsherkenning. De camera levert een mooi scherp beeld op, terwijl de luidsprekers blikkerig klinken, zoals je van een laptop kunt verwachten. Die luidsprekers zitten onderaan de laptop en het geluid weerkaatst daardoor via het oppervlak waarop je de ZenBook zet.

Toetsenbord en touchpad

ASUS heeft de ZenBook 14 uiteraard voorzien van een toetsenbord met achtergrondverlichting en die is bij deze laptop in drie standen in te stellen. De toetsen zijn volledig vlak en hebben een acceptabele hoeveelheid travel. Niet bijzonder veel, maar je kunt ook niet veel verwachten van een dunne laptop als deze. De aan-uitknop is rechtsboven in het toetsenbord geïntegreerd en het is grappig dat die toets meer kracht vereist om in te drukken dan de overige toetsen. Je zult daardoor niet snel per ongeluk je laptop uitschakelen.

De glazen touchpad is voorzien van twee symbooltjes in de bovenhoeken. Druk je lang op de rekenmachine rechtsboven, dan kun je de touchpad als numeriek toetsenblok gebruiken. Numberpad noemt ASUS dat en het werkt... niet echt lekker. Waarschijnlijk zul je deze functie een paar keer voor de lol gebruiken als je de ZenBook net hebt aangeschaft, maar doordat de touchpad geen feedback geeft, zul je de Numberpad nooit blind kunnen gebruiken, zoals een gewoon numeriek toetsenblok.

Aansluitingen

Hoewel het een dunne laptop is, heeft ASUS genoeg ruimte gevonden om een USB-A- en een HDMI-aansluiting op de ZenBook te monteren. Het gaat helaas wel om de 'langzame' uitvoeringen van beide aansluitingen. De USB-aansluiting is een USB 3.2 Gen 1-geval, dus met een maximale snelheid van 5Gbit/s. Bij de specificaties vermeldt ASUS eerlijk dat het om een HDMI 2.1 tmds -aansluiting gaat. Net als bij USB is het bij de naamgeving van HDMI-standaarden toegestaan om verschillende snelheden onder dezelfde noemer te scharen. Tmds wil in dit geval aangeven dat de maximumsnelheid 18Gbit/s is, waardoor het effectief een HDMI 2.0-aansluiting is. Geschikt voor 4k60 dus, maar niet voor 4k120, zoals de snelste HDMI 2.1-verbindingen. Verder zijn er nog twee Thunderbolt 4-aansluitingen aanwezig. De bijgeleverde 65W-lader heeft, net als de Thunderbolt-poorten, ook een USB-C-aansluiting. Tot slot zit er nog een jackaansluiting op de laptop en dat is mooi, want er is een periode geweest dat ASUS die juist wegliet op zijn duurste laptops.

Intel AI, wat heb je eraan?

De ZenBook is voorzien van Intels nieuwe processor met codenaam Meteor Lake. Over die processor schreven we al eens een uitgebreid achtergrondartikel. De processor is om diverse redenen belangrijk voor Intel, bijvoorbeeld omdat het een modulair ontwerp is dat Intel deels zelf op het nieuwe Intel 4-proces maakt en deels bij TSMC laat maken. Waar Intel zelf veel belang aan hecht, is de aanwezigheid van een npu, een neural processing unit, die bedoeld is voor 'AI-berekeningen'. Dat laatste klinkt nogal vaag en om dat wat te verduidelijken, is het goed om eens te kijken hoe Apple dat gedaan heeft. Die fabrikant bouwde in de M1-processor, in 2020, al een npu in.

Apples neural engine wordt bijvoorbeeld gebruikt om tekst in afbeeldingen te herkennen en eventueel live te vertalen, en om objecten en mensen in afbeeldingen te herkennen. Ook de webcam kan een persoon herkennen en vervolgens de achtergrond vervagen dankzij de npu. De npu kan in videobewerkingssoftware Final Cut Pro ook personen herkennen en daarbij bijvoorbeeld de beweging van een persoon volgen en kopiëren. Het helpt Siri beter je stem te herkennen en zo zijn er nog veel meer voorbeelden van software waarin de npu een rol speelt. Als je, zoals ik aanvankelijk, dacht dat dit soort hardware alleen wordt gebruikt om plaatjes en tekstjes te genereren, zoals bij ChatGPT, dan heb je het mis.

Wat heb je op dit moment concreet aan de npu in Meteor Lake? Niet zo heel veel, want er is nog weinig software die de npu gebruikt. Gebruik je Adobe Firefly om afbeeldingen te genereren of ChatGPT voor teksten, dan maakt die software verbinding met de servers van Adobe of OpenAI om die berekeningen te doen. Het duidelijkste voorbeeld van wat de npu kan doen, is zorgen voor een mooie achtergrondvervaging doordat hij mensen goed kan herkennen. Dat is niet de spannendste feature, maar het is een begin en het zal ongetwijfeld niet lang duren voordat onderdelen van Windows, anders dan de camera, van de npu gebruik zullen maken en dat er ook software van derde partijen komt die het potentieel ervan kan benutten. De Meteor Lake-npu is dan ook geen reden om een nieuwe laptop aan te gaan schaffen, maar wel een soort voorproefje van hoe laptops er vanaf nu onder de motorkap uit zullen zien. Behalve de aanwezigheid van een cpu en een gpu zal die van een npu binnenkort ook normaal zijn.