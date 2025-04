Yoga-laptops en Book 9i met twee schermen van Lenovo krijgen Meteor Lake-cpu's

Lenovo komt met verschillende nieuwe Yoga 9i-laptops. Het bedrijf toont onder meer een Yoga Pro 9i en een Yoga 9i 2-in-1, die beide een Intel Meteor Lake-cpu krijgen. Het bedrijf komt ook met een nieuwe versie van zijn Yoga Book 9i met twee schermen, ook met Meteor Lake-chip.

De Lenovo Yoga Pro 9i beschikt over een 16"-scherm met resolutie van 3200x2000 pixels. Gebruikers kunnen kiezen uit een ips-scherm of een lcd met miniledbacklight. De laptop wordt geleverd met een maximaal een Intel Core Ultra 9-185H-processor. De laptop krijgt verder maximaal een RTX 4070-gpu, tot 64GB geheugen en maximaal 1TB opslag.

De Lenovo Yoga 9i 2-in-1 beschikt op zijn beurt over een 14"-oledscherm met '2,8k'- of 4k-resolutie. De laptop heeft een scherm dat met '360 graden' gekanteld kan worden, waardoor het apparaat ook als een soort tablet gebruikt kan worden. De 2-in-1 wordt geleverd met maximaal een Core Ultra 7-155H-cpu van Intel met geïntegreerde Arc-gpu; de laptop kan niet worden geleverd met RTX 40-gpu. Het apparaat krijgt verder 16GB geheugen en maximaal 1TB ssd-opslag.

Lenovo legt bij de twee nieuwe Yoga-laptops veel nadruk op AI. Beide apparaten beschikken over een eigen AI Core-chip die door Lenovo ontwikkeld is, hoewel de fabrikant daar verder weinig details over deelt. De gebruikte Intel Meteor Lake-cpu's beschikken ook over een geïntegreerde npu voor AI-rekentaken. De laptops worden daarnaast geleverd met nieuwe Lenovo Yoga Creator Zone-software, waarmee gebruikers met AI-afbeeldingen kunnen genereren op basis van tekstprompts of schetsen.

De Yoga Pro 9i komt in april uit en krijgt een adviesprijs vanaf 1499 euro voor het instapmodel. De 2-in-1-variant verschijnt in maart en krijgt een vanafprijs van 1399 euro.

De Lenovo Yoga Pro 9i (links) en Yoga 9i 2-in-1. Bron: Lenovo

Lenovo Yoga Book 9i met twee oledschermen krijgt ook Meteor Lake-chip

Lenovo komt daarnaast met een nieuwe versie van zijn Yoga Book 9i. Deze convertible krijgt opnieuw twee aan elkaar bevestigde oledschermen van 13,3" en een magnetisch afneembaar toetsenbord, net als de vorige generatie die in 2023 verscheen. De laptop krijgt ditmaal een Meteor Lake-processor van Intel, hoewel het bedrijf niet zegt om welke chip dat precies gaat.

De laptop krijgt verder maximaal 32GB geheugen en tot 1TB ssd-opslag. Het apparaat krijgt een 80Wh-accu, drie USB-C-aansluitingen met Thunderbolt-ondersteuning en behoudt zijn afneembare toetsenbord en zijn standaard voor de twee schermen. De laptop komt in maart op de markt vanaf 2199 euro. Dat is 100 euro goedkoper dan de eerste generatie Yoga Book 9i uit 2023.