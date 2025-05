Lenovo introduceert Yoga Book met twee aan elkaar bevestigde 13,3"-oledschermen

Lenovo introduceert de Yoga Book 9i op de CES-beurs. Dit is een 'laptop' die in feite uit twee op elkaar geplaatste 13,3"-oledschermen bestaat. De twee schermen van gelijke grootte zijn aanraakgevoelig. Het apparaat moet in april uitkomen voor een prijs van rond de 2000 dollar.

De Yoga Book 9i is te beschouwen als een soort tablet die met de toevoeging van een toetsenbord ook door het leven kangaan als laptop. Er wordt onder meer een statief, stylus en bluetooth-toetsenbord meegeleverd. Dit toetsenbord kan op meerdere manieren bevestigd worden, maar het kan ook geheel achterwege blijven.

De twee schermen kunnen gebruikt worden boven elkaar, maar ook naast elkaar als ware het een opengeklapt boek. De schermen zijn afzonderlijk te gebruiken voor de weergaven van verschillende elementen, waarbij vensters van het ene naar het andere scherm zijn te verschuiven. Het is ook mogelijk om beide schermen als het ware samen te voegen en de weergave te laten doorlopen.

Het apparaat beschikt over twee schermen met elk een resolutie van 2880x1800 pixels. De schermen kunnen 100 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Er is ondersteuning voor high dynamic range in de vorm van Dolby Vision en er zijn vier speakers aanwezig. De Yoga Book 9i draait op Windows 11, bevat een Intel Core i7-cpu van de dertiende generatie, heeft maximaal 16GB ddr5-geheugen, hooguit 1TB aan opslagruimte en er zijn drie USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4.