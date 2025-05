Lenovo's 2023-gamelaptops krijgen gezichtstracking en 'AI-chip' voor meer fps

Lenovo heeft zijn gamelaptops voor 2023 voorzien van nieuwe hardware en een 'AI-chip', die het maximale verbruik moet opschroeven voor betere prestaties. De laptops kunnen optioneel voorzien worden van eyetracking van Tobii.

Lenovo geeft al zijn Legion-laptops een opfrisbeurt, met een iets aangepast uiterlijk, maar de belangrijkste veranderingen zitten binnenin. De Legion Pro 7- en Pro 5-laptops worden voorzien van nieuwe hardware uit Intels dertiende generatie, of AMD's 7000-serie. In alle gevallen gaat het om 'HX'-processors, met een tdp van 55W.

Lenovo Legion Pro 7i

De videokaarten in de laptops zijn, voor zover nu aangekondigd, enkel afkomstig van Nvidia. Het gaat om videokaarten uit Nvidia's onlangs aangekondigde RTX40-serie. Lenovo vermeldt bij alle videokaarten het maximale vermogen waarop het bedrijf de videokaarten configureert. Lenovo kiest daarbij voor het maximale door Nvidia toegestane vermogen, inclusief 25W dynamicboostclock.

Om de prestaties nog wat verder op te schroeven, zijn de laptops voorzien van een 'Lenovo LA AI-chip'. Over de precieze werking is Lenovo niet heel duidelijk, maar de chip moet ervoor zorgen dat cpu en gpu beter communiceren om hogere framerates te behalen. Het lijkt erop dat de chip ervoor moet zorgen dat er tijdens het gamen wat extra vermogen naar de cpu gaat als die de limiterende factor in een game is, of juist naar de gpu als daar de limiet ligt.

De laptops zijn verder uitgerust met Tobii Horizon, een systeem dat gebruikmaakt van oog- en gezichtstracking om bewegingen van je gezicht om te zetten in bewegingen in games.

Lenovo Legion Pro 5

Legion Pro 7i Legion Pro 7 Processor Core i9-13900HX, Core i7-13700HX AMD Ryzen 9 7945HX Videokaart RTX 4090 (175W), RTX 4080 (175W), RTX 4070 (140W) RTX 4090 (175W), RTX 4080 (175W) Scherm 2560x1600, 240Hz, 500cd/m², G-Sync 2560x1600, 240Hz, 500cd/m², G-Sync, FreeSync Geheugen Max. 32GB DDR5-6000 Opslag Max. 2x1TB

De Legion 7 Pro zal van 16"-schermen worden voorzien en krijgt ook werkgeheugen dat overgeklokt is naar 6000MT/s. De Legion Pro 7i komt in februari beschikbaar voor 2500 euro. De Legion Pro 7 met AMD-processors zal in april voor 2700 euro beschikbaar komen. Welke configuraties precies beschikbaar zullen komen, is nog niet bekend.

Legion Pro 5i Legion Pro 5 Processor Core i9-13900HX, Core i7-13700HX, Core i7-13500HX AMD Ryzen 9 7845HX, Ryzen 7 7745HX, Ryzen 5 7645HX Videokaart RTX 4070 (140W), RTX 4060 (140W), RTX 4050 (140W), RTX 3050 (95W) Scherm 2560x1600, 240Hz, 500cd/m², G-Sync Advanced Optimus / 2560x1500, 165Hz, 300cd/m², G-Sync Advanced Optimus 2560x1600, 240Hz, 500cd/m², G-Sync / 2560x1600, 165Hz, 300cd/m², G-Sync Geheugen Max. 32GB DDR5-5600 Opslag Max. 2x1TB

De Legion Pro 5i zal in maart voor 1900 euro op de markt komen. De AMD-versie heeft dezelfde vanafprijs, maar komt een maand later, in april. Ook hier is nog niet bekend welke exacte configuraties Lenovo zal leveren.