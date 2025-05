Google kondigt 'gaming-Chromebooks' van Acer, ASUS en Lenovo aan

Google kondigde dinsdag drie Chromebooks aan die specifiek op cloudgaming gericht zijn. Met de Chromebooks van Acer, ASUS en Lenovo wil Google de aandacht vestigen op ChromeOS als cloudgamingplatform met diensten als Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en Amazon Luna.

De drie game-Chromebooks zullen zich van andere Chromebooks onderscheiden door hun uiterlijk en schermen met hoge verversingsfrequenties. De Acer- en Lenovo-modellen krijgen 120Hz-schermen, terwijl het model van ASUS een 144Hz-scherm heeft. De toetsenborden zijn voorzien van antighosting en op sommige modellen zal rgb-toetsenbordverlichting zitten.

Boven: Acer, midden: ASUS, onder: Lenovo

De Chromebooks van Acer en Lenovo hebben beide een 16"-scherm, met een resolutie van 2560x1600 pixels. Deze Chromebooks gebruiken daarnaast een processor uit Intels twaalfde generatie. Het model van ASUS maakt gebruik van een oudere processors en heeft een scherm met een lagere resolutie van 1920x1080 pixels. Dat scherm heeft wel een hogere refreshrate van 144Hz. Waar de Lenovo en Acer een 'klassieke' formfactor hebben, is de ASUS daarnaast een convertible met aanraakgevoelig scherm.

Google gebruikt de laptops om de aandacht te vestigen op ChromeOS als cloudgamingplatform, maar de ondersteuning voor cloudgaming is niet nieuw. Xbox Cloud Gaming, Nvidia Geforce NOW en Amazon Luna werken al langer op Chromebooks. Google heeft ook een eigen cloudgamingdienst, Stadia, maar trekt daar op 18 januari de stekker uit vanwege een tegenvallend aantal gebruikers.

Nieuw is wel dat Xbox een installeerbare webapp voor ChromeOS uit zal brengen. Geforce NOW zal daarnaast voorgeïnstalleerd zijn op de drie zojuist aangekondigde Chromebooks, waarbij de duurste abonnementsvorm drie maanden gratis te gebruiken is. Binnen de zoekfunctie van ChromeOS kunnen gebruikers straks ook naar games zoeken, waarbij ze kunnen kiezen via welke dienst deze games gestreamd moeten worden.

Google zal ook randapparatuur voor gamers van het Works with Chromebook-logo gaan voorzien. Daaronder vallen onder andere een headset van HyperX, en een muis en controller van Steelseries. ChromeOS ondersteunt al langer gamecontrollers via bluetooth, waaronder de Joy-Cons van Nintendo, Xbox-controllers en de controllers van de PlayStation 4 en 5.

Voor de game-Chromebooks zijn er verschillende keuzes voor processors, geheugen en opslag. In welke configuraties de game-Chromebooks in Nederland en België beschikbaar komen, is nog niet bekend. De Acer Chromebook 516GE komt in de VS in oktober beschikbaar voor 650 dollar en in Europa in december voor 1000 euro. Het is niet bekend of het daarbij om dezelfde configuratie als in de VS gaat. Ook de Chromebooks van ASUS en Lenovo komen in oktober in de VS beschikbaar, maar daarvan is niet bekend wanneer ze naar Europa komen. Wel is bekend dat de goedkoopste versie van Lenovo 600 dollar zal kosten.