Acer geeft 1100 euro kostende Swift Go-laptop 3200x2000-oledscherm op 120Hz

Acer presenteert tijdens de CES nieuwe laptops in de Aspire- en Swift-reeks. De meest opvallende modellen zijn de Swift Go 14 en Swift Go 16, die beide oledschermen krijgen. De goedkopere Aspire-laptops krijgen updates met nieuwe processors en iets hogere schermresoluties.

De nieuwe Swift Go-laptops komen beschikbaar met schermdiagonalen van 14 en 16 inch en kenmerken zich door de aanwezigheid van een oledscherm. De 14"-Swift Go krijgt een aluminium behuizing en weegt 1,3 kilogram. Opvallend is dat deze 1000 euro kostende laptop voorzien is van een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 90Hz. De Go 14 zal voorzien zijn van een dertiende generatie Intel H-processor, met een tdp van 45W dus. Welke exacte configuraties Acer vanaf april zal gaan leveren, is nog niet bekend.

Acer Swift Go 14 (boven) en Go 16

De Swift Go 16 krijgt een 16"-oledscherm, met een resolutie van 3200x2000 pixels en een refreshrate van 120Hz. Net als zijn kleinere broer heeft de Go 16 een behuizing van aluminium en een H-processor uit Intels dertiende generatie. De randen aan de zijkanten van het scherm zijn volgens Acer slecht 4,2 millimeter breed en de gehele laptop weegt 1,64 kilogram. Net als bij de Swift Go 14 is er maximaal 16GB geheugen aanwezig en een ssd van maximaal 2TB. De exacte configuraties die Acer in de Benelux zal gaan leveren, zijn nog niet bekend. De goedkoopste uitvoering zal in ieder geval 1100 euro gaan kosten en komt in mei op de markt.

Acer Swift X

De 14"-Swift X krijgt ook een upgrade en zal net als de Swift Go voorzien worden van een dertiende generatie Intel H-processor. Daarnaast is er de optie voor een Nvidia RTX 4050-videokaart, met een onbekend tgp. Acer zegt wel de Swift X van een grotere ventilator, maar ook van een grotere accu te hebben voorzien. Het scherm op de Swift X is net als bij de Swift Go's een oledpaneel, in dit geval met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 120Hz. De Swift X komt in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar voor minstens 1500 euro.

Acer Swift 14

Tot slot is de Acer Swift 14, zonder achtervoegsel, ook van een upgrade met Intels dertiende generatie H-processors voorzien. Deze laptop weegt 1,2 kilogram en heeft een blauwe of groene aluminium behuizing. Opvallend is dat deze laptop een webcam met een bijzonder hoge resolutie van 2560x1440 pixels krijgt. Optioneel is de Swift 14 van een touchscreen voorzien en er is keuze uit panelen met resoluties van 1920x1200 of 2560x1600 pixels. De Swift 14 komt in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar vanaf 1700 euro.

Aspire 3 en 5

Acer voorziet zijn 'doorsnee'-laptops in de Aspire-lijn, net als de Swifts, van nieuwe hardware en nieuwe schermen. De 15"-Aspire 5 zal ook van Intel-processors van de dertiende generatie voorzien worden. Acer maakt niet duidelijk binnen welke tdp-klasse die processors vallen. Verder is een RTX 2050-videokaart optioneel en zullen de Aspire 5-laptops van maximaal 32GB geheugen en maximaal 1TB opslag voorzien worden. De 15"-modellen van de Aspire 5 zullen een schermresolutie van maximaal 2560x1440 pixels krijgen, terwijl de 14"-modellen een 16:10-scherm krijgen met een resolutie van maximaal 1920x1200 pixels. De Aspire 5 zal voorzien zijn van een webcam met een resolutie van 1920x1080 pixels. De 14"- en 15"-versies van de Aspire zullen 850 euro kosten voor de goedkoopste uitvoering en in het tweede kwartaal op de markt verschijnen. Acer zal dan ook een 17"-versie gaan verkopen, tegen een nog onbekende prijs.

Acer Aspire 3 15" en 17"

De nog een stapje goedkopere Aspire 3-serie zal beschikbaar komen met 14"-, 15"- en 17"-schermen, met onbekende resoluties. Deze laptops zullen voorzien worden van de Core i3-N-processors, die Intel onlangs introduceerde. Deze chips hebben acht E-cores, maar geen snelle P-cores, zoals duurdere Intel-processors. De laptops zijn verder voorzien van Wi-Fi 6E en HDMI 2.1-uitgangen. De 14"-versie van de Aspire 3 zal in het tweede kwartaal beschikbaar komen vanaf 500 euro. De 15"- en 17"-modellen komen in april beschikbaar vanaf 550 en 700 euro.