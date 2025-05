Acer voorziet gamelaptops tot 18" van RTX4080 en miniledscherm

Acer introduceert tijdens CES nieuwe gamelaptops met Intel-processors van de dertiende generatie en RTX 4000-videokaarten van Nvidia. Het grootste model heeft een schermdiagonaal van 18". De goedkopere Nitro-laptops krijgen ook een update.

Acer introduceert tijdens CES de Predator Helios 16 en de Helios 18. Dit zijn de duurste twee gamelaptops, die het bedrijf uitbrengt, met 16"- en 18"-scherm. De Helios 16 en 18 zullen worden voorzien van eveneens vandaag geïntroduceerde processors uit Intel dertiende generatie. Daarbij gaat het om Core i7- en Core i9-processors met het HX-achtervoegsel, die een TDP van 55W en een maximaal vermogen van 157W hebben.

De laptops zullen verder voorzien worden van de recentelijk geïntroduceerde RTX 4000-videokaarten van Nvidia. Welke configuratie Acer precies in de Benelux zal gaan leveren is nog niet duidelijk, maar wel is duidelijk dat er een versie met RTX 4080 komt, die op 165 watt geconfigureerd zal zijn. Er is verder maximaal 32GB geheugen en 2TB opslag in raid 0 aanwezig.

Acer Helios 16 (links) en Helios 18

Acer is niet de enige fabrikant die zich waagt aan het 18"-schermformaat, concurrent Dell doet dat ook met de Alienware M18. Acer onderscheidt zich echter door zijn Helios 18 optioneel met een scherm met miniledbacklight met duizend zones en een refreshrate van 250Hz te leveren. Welke resolutie het scherm heeft wordt niet helemaal duidelijk, maar het lijkt om 2560x1600 te gaan. Acer levert de Helios 18 ook met LCD's zonder miniledbacklight en een resolutie van 2560x1600, met een verversingsfrequentie van 165 of 240Hz, of met een 1920x1200-scherm.

De Helios 16 is in alle gevallen van een 16"-scherm met 2560x1600-resolutie voorzien. De refreshrate is hier ook 165 of 240Hz en ook hier bestaat de optie voor een miniledbacklight, met een onbekend aantal dimmingzones. De piekhelderheid bedraagt 1000cd/m² en de refreshrate is 250Hz.

Beide Helios-modellen zullen in het tweede kwartaal van 2023 in de Benelux beschikbaar komen. De goedkoopste Helios 16 zal 2400 euro kosten, terwijl de Helios 18 minstens 2500 euro kost.

Acer Nitro 16 en 17

Acer introduceer ook twee nieuwe laptops in de Nitro-serie, de Nitro 16 en Nitro 17. Ook hier staat het getal voor de schermdiagonaal. De Nitro 16 en 17 worden aangedreven door een Intel-processor uit de dertiende generatie. Bij de Nitro 17 is dat, net als bij de Helios-modellen, een HX-processor. Welke Intel-chip er in de Nitro 16 huist is niet helemaal duidelijk.

Acer Nitro 16 (links) en Nitro 17

De laptops zijn verder voorzien van een RTX 4000-videokaart, maar ook hier is het onduidelijk welk model dat precies is. De vorige generatie werd met maximaal een RTX 3070 Ti-videokaart uitgerust. Er is verder maximaal 32GB ddr5-4800 aanwezig en maximaal 2TB opslag.

De Nitro 16 is voorzien van een scherm met 16:10-verhouding, waarbij de keuze is uit een resolutie van 1920x1200 pixels, of 2560x1600 pixels, in beide gevallen op 165Hz. De Nitro 17 heeft een 16:9-paneel, met resolutie van 1920x1080 pixels en een refresh rate van 144 of 165Hz, of een resolutie van 2560x1440 pixels, met 165Hz. De Nitro's zullen in mei beschikbaar komen. Het 16"-model zal dan 1500 euro gaan kosten, terwijl het 17"-model dan voor 1600 in de schappen zal liggen.