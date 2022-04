Acer verhoogt tgp van RTX-gaminglaptops met 5 tot 30 watt via biosupdates

Acer maakt biosupdates voor zijn gaminglaptops met Nvidia GeForce RTX-videokaarten, waarmee de total graphics power van de gpu's wordt verhoogd. Sommige modellen worden al aangepast voordat ze op de markt komen.

In de meeste gevallen gaat het om een verhoging van 5, 10 of 15 watt, schrijft ComputerBase. De site heeft van Acer een lijst heeft ontvangen met alle wijzigingen. Bij een enkel model gaat de tgp omhoog met 30 watt. Door de hoge tgp kunnen de laptops beter presteren in games, al zal de aanpassing ook invloed kunnen hebben op de warmteontwikkeling en geluidsproductie.

Acer zegt tegen ComputerBase dat het bedrijf 'een balans zoekt tussen de best mogelijke prestaties, geluidsproductie en duurzaamheid'. De wijzigingen worden doorgevoerd bij gaminglaptops in de Nitro-, Helios- en Triton-series. Voor laptops die al zijn uitgebracht, zijn biosupdates beschikbaar. Modellen die nog in ontwikkeling zijn, krijgen de update mee vanuit de fabriek.

Waarom de laptops nu een tgp-upgrade krijgen, terwijl ze eerder met een lagere waarde werden geconfigureerd, is niet duidelijk. Fabrikanten hebben veel configuratiemogelijkheden bij het implementeren van RTX 30-gpu's in laptops. Daardoor is vaak onduidelijk welke gpu er precies in een laptop zit, al moeten fabrikanten dat wel nauwkeurig aangeven.

