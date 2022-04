Acer brengt Predator Orion 7000-gaming-pc's met Alder Lake-cpu's begin 2022 uit

Acer heeft zijn Predator Orion 7000-desktops voor gamers aangekondigd. Deze pc's krijgen twaalfde generatie Intel-processors uit de Alder Lake-serie en een GeForce RTX 30-gpu. De pc komt in het eerste kwartaal van 2022 uit in Europa met een adviesprijs vanaf 2199 euro.

Acer meldt in een persbericht dat de Predator Orion 7000-desktops beschikken over overklokbare Intel-processors van de twaalfde generatie. Die Alder Lake-processors worden later dit jaar pas officieel aangekondigd. Daarbij krijgen de Acer-desktops tot 64GB DDR5-4000-geheugen en maximaal een Nvidia GeForce RTX 3090-videokaart.

De pc's bieden volgens Acer ondersteuning voor PCIe 5.0. De gamingdesktops worden geleverd met maximaal twee PCIe 4.0-ssd's met ieder maximaal 1TB opslagruimte. De Predator Orion 7000 krijgt daarnaast een hotswap-2,5"-drivebay en twee 3,5"-hdd's met ieder een maximale capaciteit van 3TB.

De fabrikant voorziet de desktop van eigen Predator FrostBlade 2.0-argb-fans; het systeem beschikt over twee van dergelijke 140mm-fans aan de voorkant en een 120mm-exemplaar aan de achterkant. De bovenkant van de behuizing biedt ruimte voor maximaal twee extra 120mm-fans. Acer spreekt verder over een aio-waterkoeler voor de processor, maar gaat niet in op de radiatorgrootte. Een demosysteem dat Tom's Hardware heeft gezien, had een 240mm-koeler die aan de bovenkant van de behuizing was gemonteerd.

De voorkant van de Predator Orion 7000 heeft verder drie USB 3.2 Gen 1 Type-A-poorten, een USB 3.2 Gen 1 Type-C-aansluiting en twee 3,5mm-jacks voor audio en een microfoon. De achterkant heeft drie USB 3.2 Gen 2 Type-A-connectors, een USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poort, twee USB 2.0-aansluitingen en nog drie audiojacks. Acer rept verder over Wi-Fi 6E-ondersteuning en 2,5-gigabit-ethernet. De desktops worden geleverd met Windows 11.

Afbeeldingen via Acer