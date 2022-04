Acer kondigt Predator-gamingprojectors met variabele refreshrate en HDR10 aan

Acer kondigt zijn Predator GD711- en GM712-projectors aan. Deze projectors zijn bedoeld voor gamers en bieden beide een 4k-resolutie en ondersteuning voor een variabele refreshrate en HDR10-beelden.

De Acer Predator GD711 is een ledprojector die volgens Acer een helderheid tot 1450 ANSI-lumen haalt en HDR10 ondersteunt. Deze projector ondersteunt een maximale resolutie van 3840x2160 pixels, maar de Predator GD711 heeft daarnaast gamingmodi met verschillende helderheden en een variabele refreshrate. In die modi wordt de resolutie verlaagd tot 1920x1080 pixels en wordt de verversingssnelheid opgehoogd tot maximaal 120Hz voor consoles en 240Hz voor pc's.

Volgens Acer ondersteunt de GD711 verschillende projectieafstanden, maar het bedrijf raadt een 100"-scherm op een afstand van 2,70 meter van de projector aan. De projector heeft verder een geïntegreerde 10W-speaker en een geclaimde levensduur van 30.000 uur in de ecomodus of 20.000 uur in een standaardmodus. Acer voorziet de Predator GD711 verder van twee HDMI 2.0-poorten, een audioconnector en drie USB-aansluitingen van het type A. De fabrikant schrijft in een persbericht dat de projector in december uitkomt in de Benelux tegen een adviesprijs van 1499 euro.

Het bedrijf kondigt ook een Predator GM712-projector aan. Het betreft in ieder geval een projector met lamp en een 4k-resolutie. Het bedrijf spreekt daarbij over een maximale helderheid van 3600 ANSI-lumen. De maximale refreshrate van de GM712 betreft eveneens 240Hz op 1080p voor pc's en ook een variabele refreshrate wordt ondersteund.

Het bedrijf noemt een levensduur van 5000 uur in standaardmodus en maximaal 15.000 uur in een ecomodus. Voor de GM712 raadt Acer een 75"-scherm op 2 meter afstand aan. Zowel de GD711 als de GM712 worden geleverd met de Aptoide-appwinkel voorgeïnstalleerd. De GM712-projector met lamp komt in januari 2022 uit in de Benelux en kost dan 1399 euro.

De Acer Predator GD711 (links) en Predator GM712