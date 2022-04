Ubisoft stelt besloten Ghost Recon Frontline-bèta voor onbepaalde tijd uit

Ubisoft heeft de besloten Ghost Recon Frontline-bèta voor onbepaalde tijd uitgesteld. Aanvankelijk zou deze test op donderdag starten. Ubisoft kondigde de battleroyalegame vorige week aan en die aankondiging werd overwegend negatief ontvangen.

"We zijn tot het besluit gekomen dat het het beste is om de besloten test voor Tom Clancy's Ghost Recon Frontline uit te stellen", meldt de ontwikkelaar op Twitter. Het bedrijf geeft daarbij geen concrete reden, maar schrijft wel dat het ontwikkelteam 'is toegewijd aan het creëren van de best mogelijke ervaring'. Ubisoft geeft aan dat het zo snel mogelijk informatie deelt over een nieuwe besloten test voor de game.

Ghost Recon Frontline werd bij de aankondiging vorige week dinsdag overwegend negatief ontvangen door fans van de franchise. De trailer van Frontline heeft op het moment van schrijven 4900 likes en 17.000 dislikes op YouTube, merkt VGC op. Daarbij spreken gamers in de reacties hun onvrede uit over de ontwikkelingen in de Ghost Recon-franchise. Het is niet bekend of Ubisoft hierom heeft besloten om de bèta uit te stellen.

Ghost Recon Frontline is een free-to-play battleroyalegame waarin teams het tegen elkaar opnemen in een groot speelveld met in totaal 102 spelers. De game moet op termijn uitkomen voor pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en Series S, en de gamestreamingdiensten Google Stadia en Amazon Luna. Ubisoft heeft nog geen concrete releasedatum bekendgemaakt.