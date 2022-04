Ubisoft onthult gratis battleroyalegame Tom Clancy's Ghost Recon Frontline

Ubisoft kondigt first-person-shooter Tom Clancy's Ghost Recon Frontline aan, een gratis battleroyale met elementen van andere genres. De game komt op een nog onaangekondigd moment uit voor Windows, Stadia, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S en Xbox One.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline wordt de eerste battleroyale binnen het universum van Tom Clancy, al hanteert de game ook elementen die niet standaard binnen het subgenre voorkomen. Zo strijden spelers in teams met twee medespelers om intel en moeten ze daarmee levend proberen de map te verlaten. Andere spelers kunnen de benodigde extractie-helikopter stelen om zo zelf met de buit ervandoor te gaan. Er zijn dus meerdere manieren om in de betreffende Expedition-modus te winnen, terwijl battleroyalegames doorgaans vereisen dat spelers als laatste in leven blijven. Daarnaast bestaan teams uit uiteenlopende Contractors, individuele soldaten met eigen vaardigheden, wapens en gadgets.

Naast de hoofdzakelijke battleroyalemodus biedt Frontline ook andere spelmodi, zo meldt Tweakers-redacteur Jurian Ubachs na een presentatie van Ubisoft. In Control Mode strijden twee teams van negen spelers voor de controle van bepaalde gebieden. Wederom spelen de Contractors, ieder met eigen vaardigheden en spelmogelijkheden, een belangrijke rol.

Ghost Recon Frontline is nog in ontwikkeling en zal later deze maand speelbaar zijn tijdens een open bètatest, al is nog niet bekend welke platformen toegang krijgen tot de game. Een uiteindelijke releasedatum is vooralsnog ook nog niet bekend.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline is technisch gezien de eerste gratis battleroyalegame binnen het Ghost Recon-universum. Ubisoft bracht al eerder een gratis game genaamd Ghost Recon Online uit, later omgevormd tot Ghost Recon Phantoms. Deze multiplayershooter werd na ruim vier jaar offline gehaald. Afgelopen zomer werd Tom Clancy's XDefiant aangekondigd. Wederom ging het om een free-to-play-multiplayershooter, ditmaal meer op competitiviteit gericht en met elementen van Ghost Recon, Splinter Cell en The Division in één game. In 2020 deed de Franse uitgever tot slot een eerste gooi naar het populaire batteroyalegenre met de gratis game Hyper Scape. Die titel kon Ubisoft's verwachtingen naar eigen zeggen niet waarmaken en is ondertussen al een jaar in herontwikkeling.