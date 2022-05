Ubisoft stopt in 2021 met servers voor oude Rainbow Six- en Ghost Recon-games

Ubisoft trekt voor het einde van het jaar de stekkers uit de multiplayerservers voor verschillende oudere Ghost Recon- en Rainbow Six-games. Ook stopt de uitgever met andere pc-games, waardoor bijvoorbeeld dlc verdwijnt.

Ubisoft stopt met de Connect-dienst voor consoles voor in totaal negentien games. Daarvan stopt ook in sommige gevallen de multiplayerfunctionaliteit. De uitgever heeft een lijst op zijn forum heeft gezet van games die niet meer ondersteund worden. De multiplayerfunctie verdwijnt bij Rainbow Six Vegas, Vegas 2 en Lockdown, en bij Ghost Recon Future Soldier. Dat gebeurt ergens in 2021, maar het bedrijf geeft er geen harde datum voor. Het stopzetten van de servers betekent dat spelers zowel op de pc als op consoles als de Xbox 360 of PlayStation 3 niet meer online kunnen spelen.

De uitgever stopt daarnaast met de ondersteuning van veel andere games. Dat zijn voornamelijk oudere spellen. Vanaf 1 juni gaat het om bijvoorbeeld Assassin's Creed 2, Far Cry 2 en Anno 1404. Hoewel die games geen multiplayer hebben, verliezen spelers daardoor wel hun unlockable content. Ook als spelers bijvoorbeeld skins of wapens al eerder hebben gekregen, verdwijnen die als ze op de pc spelen. Op de consoles blijven dergelijke ulc's, totdat spelers een savegame terugzetten.