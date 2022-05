Ubisoft kondigt battleroyalegame Hyper Scape aan

Ubisoft mengt zich in het battleroyalegenre met het futuristische Hyper Scape. De game wordt gemaakt door de studio die ook verantwoordelijk is voor Rainbow Six Siege. Ubisoft is een bèta begonnen voor pc-gamers, maar meedoen kan alleen door Twitch-streams te kijken.

In Hyper Scape nemen honderd spelers het tegen elkaar op. De free-to-play game is gericht op snelle gameplay en lijkt vooral met Apex Legends te willen concurreren. Het spel speelt zich af in een virtuele stad genaamd Neo Arcadia. Ubisoft Montreal is de ontwikkelaar, die studio maakt ook Ubisofts populaire shooter Rainbow Six Siege.

Ubisoft voegt een aantal aanpassingen toe aan het battleroyaleconcept om de game te onderscheiden van concurrenten. Zoals gebruikelijk wordt het speelveld steeds kleiner naarmate meer spelers het loodje leggen, maar op het moment dat de cirkel op zijn kleinst is, transformeert het potje in een capture the flag-modus. In de huidige testfase wordt de game gespeeld in teams van drie spelers. Het team dat een vlag 45 seconden weet vast te houden, wint. Ook kan een team nog altijd winnen door de tegenstanders uit te schakelen.

Verder heeft de game integratie met Twitch via de Crowncast-extensie van Ubisoft. Spelers die de game bekijken via het streamingplatform, kunnen stemmen op events, die vervolgens in de game direct plaatsvinden. Kijkers kunnen zo dus het spelverloop beïnvloeden. Het gaat daarbij om zaken als Low Gravity, Extra Jump, Supply Crate Spawns, Infinite Ammo, Health Kit, Reveal en Cooldown Accelerator. Via de Twitch-integratie kunnen kijkers ook de wapens, progressie en statistieken van spelers zien.

Hyper Scape heeft geen unieke personages met verschillende mogelijkheden. Alle spelers zijn gelijk en kunnen dezelfde wapens gebruiken. Tijdens een potje kunnen spelers wapens vinden en die upgraden door er twee te combineren, om zo een sterkere variant te maken. Datzelfde geldt voor abilities, die zijn te vinden in de spelwereld en spelers kunnen er maximaal twee inzetten.

Van 2 tot 8 juli organiseert Ubisoft een technische test voor pc-spelers. Gamers moeten een uitnodiging zien te bemachtigen door zich te registreren op de Hyper Scape-website en vervolgens Twitch-streams van het spel te bekijken. Spelers die dat doen, hebben een kans om een uitnodiging te ontvangen. Ubisoft gebruikt dezelfde marketingtactiek die Riot Games gebruikte voor zijn shooter Valorant. Dat leverde een recordaantal kijkers op Twitch op, mede doordat geïnteresseerden meerdere Twitch-accounts aanmaakten om tegelijk verschillende streams open te laten staan om zo een grotere kans te maken op deelname aan de bèta.

Hoeveel mensen er mogen deelnemen aan de bètatest van Hyper Scape, is niet bekend. Ubisoft zegt dat aan te passen aan de belasting van de server 'en vele andere factoren'. Ook is de bèta niet in alle regio's beschikbaar, maar wel in Nederland en België. De game moet later dit jaar voor iedereen beschikbaar komen, wanneer precies is nog niet bekendgemaakt. Het spel zal ook voor de Xbox One en PlayStation 4 verschijnen.