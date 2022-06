Battleroyalegame Hyper Scape verschijnt 11 augustus voor PS4, Xbox One en pc

Ubisoft brengt zijn battleroyalegame Hyper Scape op 11 augustus officieel uit. Seizoen 1 gaat dan van start en de game is dan ook beschikbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. Een bètaversie voor de pc was al te spelen.

De release van de free-to-playgame gaat gepaard met de introductie van Season One en een bijbehorende Battle Pass. Daarvan is een gratis variant en een betaalde versie, die 950 Bitcrowns kost. Die in-game munteenheid kan verdiend worden door de game te spelen, of gekocht worden met echt geld.

Het seizoen krijgt volgens Ubisoft ook een eigen verhaallijn, met verschillende gamemodes die beperkte tijd beschikbaar zullen zijn. Het gaat om aanvullingen op de huidige Solo- en Squad-modi. Spelers die tijdens de bèta al cosmetische items hebben bemachtigd, kunnen die gebruiken in de releaseversie van de game. Items zijn over te zetten van de pc-versie naar consoleversies. Crossplay tussen pc en consoles wordt ook ondersteund.

Ubisoft heeft donderdag ook een update uitgebracht voor de bèta van Hyper Scape. In versie 0.5 is onder andere de time-to-kill-waarde aangepast. Volgens spelers duurde het te lang voordat tegenstanders het loodje legden en Ubisoft heeft daarom de ttk verkort. Dat is gedaan door de wapens sterker te maken en de invloed van defensieve Hacks te beperken. Alle aanpassingen die zijn doorgevoerd staan beschreven in de patch notes. De pc-bèta stopt op 2 augustus.

Hyper Scape werd begin juli aangekondigd. Het is Ubisofts antwoord op games als PUBG, Warzone, Fortnite en Apex Legends. De uitgever lijkt met de snelle gameplay en futuristische setting met name met die laatste game te willen concurreren. In Hyper Scape nemen honderd spelers het tegen elkaar op.