Ubisoft opent bèta van battleroyalegame Hyper Scape voor alle pc-gamers

Ubisoft heeft de bèta van Hyper Scape opengesteld voor alle pc-gamers. Eerder was de bèta alleen op uitnodiging te spelen. De battleroyalegame is te downloaden via uPlay. Er komen ook consoleversies, maar daarvan is geen bèta beschikbaar.

Voor het spelen van de bètaversie van Hyper Scape is een Ubisoft-account vereist en de deelname is gratis. Begin juli kondigde Ubisoft de game aan; toen was er ook een bèta, maar spelers konden alleen deelnemen door Twitch-streams te kijken om daarmee kans te maken op een uitnodiging.

Hyper Scape is futuristische battleroyalegame, die zich afspeelt in een virtuele stad genaamd Neo Arcadia. De free-to-playgame wordt ontwikkeld door Ubisoft Montreal, de studio die ook verantwoordelijk is voor Rainbow Six Siege.

In de battleroyalegame nemen honderd spelers het tegen elkaar op, in teams van drie spelers. Ubisoft heeft een aantal aanpassingen aan het concept doorgevoerd om de game te onderscheiden van concurrenten. Potjes eindigen met een capture the flag-modus, waarin teams kunnen winnen door de vlag te bemachtigen en 45 seconden te beschermen. Het blijft mogelijk om te winnen door alle tegenstanders uit te schakelen.

Ook heeft Hyper Scape integratie met Twitch via Ubisofts Crowncast-extensie. Spelers die sessies van het spel kijken op de streamingwebsite kunnen stemmen op events, die dan direct in het spel plaatsvinden. Kijkers beïnvloeden op die manier het spelverloop door parameters aan te passen zoals Low Gravity, Extra Jump, Supply Crate Spawns, Infinite Ammo, Health Kit, Reveal en Cooldown Accelerator.

Ubisoft zegt dat Hyper Scape later dit jaar uitkomt. Vooralsnog is er alleen een pc-versie, maar bij de definitieve release verschijnt het spel ook voor de PlayStation 4 en de Xbox One. Hyper Scape is Ubisofts eerste grote battleroyalegame. Het spel neemt het op tegen concurrenten als Apex Legends, Fortnite, Call of Duty: Warzone en PUBG.