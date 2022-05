Samsung komt met twee 16:9-monitoren met 144Hz-va-paneel en kromming van 1000R

Samsung heeft details van twee nieuwe monitoren in zijn Odyssey G5-serie online gezet. Het gaat om de C27G55T en C32G55T, met een diagonaal van 27" en 32". Beide schermen hebben een resolutie van 2560x1440 pixels en een sterke kromming van 1000R.

Op het formaat na hebben de Samsung Odyssey G5-monitoren dezelfde specificaties. Het va-paneel haalt een helderheid van 250cd/m² en de contrastverhouding bedraagt 2500:1. De monitoren hebben ondersteuning voor AMD FreeSync Premium en Samsung geeft een mprt op van 1ms. De beeldschermen hebben een displayport 1.2- en een hdmi 2.0-aansluiting.

De Odyssey G5-monitoren hebben een kromming van 1000R. Dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een straal van 1 meter. Veel gebogen monitoren hebben een minder sterke kromming van bijvoorbeeld 1500R of 1800R. Daarbij is de kromming is gelijk aan die van een cirkel met een straal van 1,5 of 1,8 meter.

Momenteel staan er in de Pricewatch alleen 1000R-modellen van Samsung. Het gaat om de duurdere Odyssey G7-modellen met 240Hz-paneel en om goedkopere full-hd-varianten van 24", 27" en 32" met een 75Hz-paneel. Prijzen van de twee Odyssey G5-monitoren zijn nog niet bekendgemaakt, maar afgaande op de specificaties zullen die tussen de G7-serie en T-serie invallen. Wanneer de nieuwe monitoren uitkomen, is nog niet bekend.