Gerucht: VW heeft topman softwaredivisie na twee weken uit functie gezet

Volkswagen zou Christian Senger uit zijn functie hebben gezet als topman van Car.Software.Org, de softwareafdeling van VW. Het bedrijf had Senger per 1 juli officieel aangesteld als hoofd van de divisie.

Tijdens het opzetten van Car.Software.Org zou Senger met te veel personen binnen VW in conflict zijn geraakt, bericht Handelsblatt. De krant schrijft dat Senger deskundigen van binnen het VW-concern samenbracht bij de softwaredivisie, zodat deze als een zelfstandige eenheid de software voor de verschillende VW-dochtermerken kon maken. Dit zou hebben gestuit op verzet van de leidinggevenden van de individuele merken, die vreesden voor hun invloed en macht.

De softwaretopman zou daarnaast om te veel middelen hebben gevraagd, zonder genoeg te specificeren waar al die middelen voor dienden. De wisseling van functie zou onderdeel zijn van een grootschaligere reorganisatie binnen VW, waarmee de directeur van het concern, Herbert Diess, zijn macht zou willen demonstreren. Diess lag zelf onder vuur van commissarissen, met claims van wetsovertredingen, maar hij kwam weg met een berisping. De commissarissen zouden een frisse wind in het managementteam willen en in de afgelopen maanden zou Diess mede hierom diverse topmannen hebben vervangen.

Audi-baas Markus Duesmann zou in de toekomst verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van de digitale eenheden van de VW-groep, waaronder misschien ook Car.Software.Org. Volkswagen heeft grootse plannen met deze, in de Audi Innovation Campus in Ingolstadt gevestigde softwaredivisie. Deze moet uit zo'n tienduizend ontwikkelaars gaan bestaan en maken dat VW wat software betreft niet langer afhankelijk is van derde partijen zoals Bosch of LG, maar die zoveel mogelijk in eigen huis maakt.

Senger was eerder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de elektrische ID-serie van Volkswagen en werkte sinds maart aan Car.Software.Org, waarover hij sinds 1 juli officieel de leiding had. Voorheen werkte hij bij BMW aan de i-serie elektrische voertuigen. Hij is een van de managers die Diess in 2014 van BMW naar Volkswagen volgden.