Audi introduceert elektrische sedan e-tron GT met actieradius van 487 kilometer

Audi heeft de e-tron GT gepresenteerd, de eerste elektrische sedan van het merk. Onderhuids is de e-tron GT gebaseerd op de Porsche Taycan. De Audi heeft minder vermogen, een lagere prijs en een grotere actieradius dan de Taycan. De e-tron GT krijgt ook een snellere RS-variant.

De accu van de Audi e-tron GT heeft een nettocapaciteit van 85kWh waarmee een actieradius van 487 kilometer volgens de WLTP-norm mogelijk zou moeten zijn. De basisvariant die Audi vandaag presenteert heeft op iedere as een elektromotor. De voorste motor produceert 175kW of 238pk, de achterste motor is goed voor 320kW of 435pk. Het systeemvermogen bij de e-tron GT is 350kW of 476pk en 630Nm, wat in Boost-modus kan worden verhoogd tot 390kW of 530pk en 640Nm. Deze Boost-modus wordt bij launch control geactiveerd en duurt dan 2,5 seconde.

Net als de Porsche Taycan heeft de Audi e-tron GT twee voorwaartse versnellingen, waardoor de elektrische sedan volgens Audi zowel efficiënt kan zijn als snel kan versnellen. Met Boost-modus duurt de acceleratie van 0-100km/u 4,1 seconde, de topsnelheid is begrensd op 245km/u. De Audi heeft meerdere rijmodi, in de efficiency-modus is de e-tron GT voorwielaangedreven. Alleen wanneer de auto denkt dat het nodig is, zoals bij gladheid, wordt de achterste motor ingeschakeld.

Audi heeft met de vorm van de 800V-accupakketten rekening gehouden met de inzittenden en met uitsparingen ruimte gemaakt voor de voeten van de passagiers. De accu is met 11kW tot 270kW op te laden, waarbij vijf minuten 270kW-snelladen zorgt voor 100 kilometer actieradius. Van 5 procent naar 80 procent zou in 'ideale omstandigheden' binnen 23 minuten klaar kunnen zijn.

De Audi e-tron GT is 4,99 meter lang, 1,96 meter breed en 1,41 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,90 meter. De C w -waarde is 0,24 en de auto gebruikt actieve aerodynamische elementen, zoals een elektronische achterspoiler en luchtinlaten, om de stroomlijn van de auto aan te kunnen passen. Zo kan de auto gestroomlijnder zijn voor een grotere actieradius, of juist meer luchtweerstand bieden voor extra grip. De auto weegt zo'n 2300kg en de velggrootte varieert van 19" tot 21".

De RS e-tron GT is een sportievere uitvoering van de e-tron GT en is onder meer standaard uitgevoerd met betere remmen, adaptieve demping en een sperdifferentieel op de achteras. Die achteras heeft tevens een sterkere motor, die 335kW of 456 pk levert. Daarmee is het systeemvermogen van de RS e-tron GT 440kW of 598pk en 830Nm, in de eerder genoemde Boost-modus wordt dit 475kW of 646pk. De RS e-tron GT kan in 3,3 seconde versnellen naar 100km/u en heeft een begrensde topsnelheid van 250km/u.

In het interieur heeft de e-tron GT twee schermen. Een 12,3"-scherm als digitaal instrumentenpaneel en een 10,1"-aanraakgevoeligscherm voor de infotainment. De e-tron GT heeft daarnaast standaard een Wi-Fi-hotspot. Beide e-tron GT-modellen staan in mei bij de Nederlandse Audi-dealers, over de Belgische beschikbaarheid is nog niks bekend. Prijzen maakt Audi later bekend. In Duitsland kost de e-tron GT 99.800 euro, de RS-variant is 138.200 euro.