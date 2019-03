Audi toont Q4 e-tron-concept-suv met actieradius van 450 kilometer

Audi toont tijdens de Autosalon van Genève een compacte elektrische suv. De Q4 e-tron krijgt een 82kWh-accu en heeft een bereik van 450km volgens de wltp-norm. Voorlopig gaat het nog om een concept, eind 2020 gaat de auto in productie.

Audi bouwt de Q4 e-tron op het MEB-platform van Volkswagen. De elektrische suv krijgt twee elektromotoren die samen goed zijn voor een vermogen van 306pk. Er is aandrijving op alle wielen, maar de nadruk ligt op de aandrijving van de achterwielen, met een elektrische 204pk-motor. De sprint naar 100km/u gaat in 6,3 seconden en de maximale snelheid is elektronisch gelimiteerd op 180km/u.

Het opladen van de 82kWh-accu gaat met maximaal 125kW-laders. Volgens Audi is de accu daarmee in 30 minuten tot 80 procent op te laden. De vierdeursauto is 4,59 meter lang en heeft een wielbasis van 2,77 meter. Aan de binnenkant zit een 12,3"-touchscreen.

Het uiterlijk van de conceptversie van de Q4 e-tron lijkt veel op de Audi e-tron, die dit jaar op de markt komt. Vermoedelijk wijkt het uiteindelijke ontwerp van de Audi Q4 e-tron dan ook weinig af van de conceptversie. Eind 2020 wil Audi de productieversie uitbrengen.