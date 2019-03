Sono Motors toont definitieve ontwerp Sion-auto met zonnepanelen

Het Duitse Sono Motors heeft de definitieve versie van zijn elektrische Sion-auto onthuld. De auto is voorzien van honderden zonnecellen die de accu met capaciteit van 35kWh tijdens het rijden bij kunnen laden.

Het uiteindelijke ontwerp wijkt op details af van de prototypes die Sono Motors eerder publiekelijk maakte. Zo zijn de zonnepanelen meer geïntegreerd in de zijkanten, de voor- en achterkanten en het dak. Het totaal aantal zonnecellen komt uit op 248, die voor een piek van 1,2 kilowatt kunnen zorgen en daarmee de actieradius onder ideale omstandigheden met 34 kilometer kunnen verlengen. Op een bewolkte dag in december is dat slechts 3 kilometer.

Waar Sono Motors het voorheen over een accucapaciteit tussen 35 en 45kWh had, is dat nu definitief 35kWh geworden. Met alleen die accu's, dus zonder de zonnepanelen, zou de Sion tot aan 250 kilometer kunnen afleggen, 255 kilometer volgens de wltp-standaard. De accu is met een reguliere ev-lader in 3,5 uur vol te krijgen. Met snelladen is dat in een half uur het geval en via het stopcontact bedraagt de laadtijd 13 uur.

De motor van 163pk heeft een koppel van 290Nm en de maximale snelheid ligt op 140km/u. De prijs bedraagt 25.500 euro en het bedrijf claimt al bijna 9500 bestellingen ontvangen te hebben. Dit jaar moet de productie van de Sion van start gaan, zodat de auto volgend jaar geleverd kan worden.

Sono Motors is een van meerdere nieuwe spelers op de markt voor elektrische auto's. Het bedrijf richt zich op de massaproductie van een enkel model met een enkele prijs. Het voertuig moet zich onderscheiden met zonnepanelen, maar meer fabrikanten gaan ertoe over deze in hun auto's te integreren.