Mitsubishi onthult technologie waarbij elektrische auto huis van stroom voorziet

Autofabrikant Mitsubishi heeft een energiesysteem ontwikkeld waarmee een elektrische auto een woning van stroom voorziet of omgekeerd. Het zogeheten Dendo Drive House, woensdag voorgesteld op de Geneva Motor Show, komt later dit jaar op de markt.

Het Dendo Drive House of DDH is een pakket dat bestaat uit zonnepanelen, een accu die in de woning wordt geïnstalleerd en een bidirectionele oplader. Die oplader laat de stroom van de woning naar de elektrische auto vloeien of van de auto naar het huis, afhankelijk van waar de energie het hardst nodig is óf van wat op dat moment de goedkoopste oplossing is. Volgens The Verge zullen verschillende elektrische voertuigen en plug-in-hybridemodellen de DDH-technologie ondersteunen, onder meer de bestaande Mitsubishi Outlander PHEV en de nieuwe Mitsubishi Engelberg Tourer, die eveneens op de beurs in Genève is voorgesteld.

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waarin het handig is dat een elektrische auto de woning van stroom voorziet. Bij een stroomstoring in het netwerk zorgt de auto er bijvoorbeeld voor dat alle apparatuur in de woning blijft werken. Er is volgens Mitsubishi ook een economisch voordeel. Zo kan het financieel gunstiger zijn om het voertuig 's nachts, tijdens het daltarief op te laden en de auto overdag te gebruiken om de woning van energie te voorzien. Voorwaarde is dan weliswaar dat je het voertuig overdag niet nodig hebt.

De oplossing van Mitsubishi is niet uniek. In de originele Tesla Roadster zat een vergelijkbaar energiesysteem, dat in latere modellen weer werd verwijderd. In een tweet van afgelopen zomer liet topman Elon Musk zich ontvallen dat het bedrijf wellicht ooit op dat besluit terugkeert.