Fiat toont elektrische auto waaraan bezitter accu's kan toevoegen

Fiat heeft op de Autosalon van Genève de Concept Centoventi gepresenteerd. De bezitter kan deze modulaire auto naar wens aanpassen, wat ook geldt voor de accucapaciteit. De bestuurder kan die uitbreiden door maximaal vier extra accu's toe te voegen.

Fiat meldt dat de Concept Centoventi beschikt over een set modulaire accu's die een 'grote mate van flexibel gebruik' mogelijk maakt. Standaard wordt de auto geleverd met een accu die een bereik van 100km mogelijk maakt. Als de bestuurder echter een groter bereik wenst, kan hij tot vier accu's toevoegen. Daarmee komt het maximale bereik op 500km uit. Fiat meldt niet of dit gestelde bereik is gebaseerd op bijvoorbeeld de in Europa veelal aangehaalde wltp-norm.

De bezitter van de Centoventi kan de extra accu's aanschaffen of huren. Drie van deze additionele accu's worden onder de vloer van de auto geplaatst. Fiat lijkt te suggereren dat dit alleen door een dienstverlener en niet door de bestuurder zelf kan worden uitgevoerd. Om de extra accu's toe te voegen, is een schuifrail aanwezig die de plaatsing en installatie relatief eenvoudig moet maken. Deze rail biedt plaats aan drie accu's. Daarnaast kan een extra accu onder de stoel worden geplaatst. Deze kan wel door de bezitter worden geplaatst en verwijderd, en is in huis op te laden, zoals de accu van een elektrische fiets.

Het dashboard wordt gevormd door een enkel stuk waarin gaten zitten, zodat inzittenden eenvoudig allerlei accessoires kunnen bevestigen, zoals een cuphouder of een dashboardkastje. Voor het instrumentenpaneel zijn twee opties. Bij één optie vormt de smartphone, in combinatie met het primaire 10"-scherm bij het stuur, het 'hart van het systeem'. De andere optie is een traditionelere oplossing, waarbij een tweede geïntegreerd scherm met een schermdiagonaal van 20" aanwezig is.

De standaardversie van de auto heeft een open dak, zoals een cabriolet. Gebruikers kunnen echter ook kiezen voor verschillende dak-opties, waaronder een met een geïntegreerd zonnepaneel dat 50W aan energie kan leveren. Volgens Fiat kan de auto hiermee koel gehouden worden als hij is geparkeerd. Ook levert het zonnepaneel de benodigde stroom voor de achterlaadklep, die aan de buitenkant een digitaal scherm is.

Met dit scherm wordt de auto volgens de fabrikant een 'echt socialemedia-apparaat', waarmee inzittenden met de buitenwereld kunnen communiceren. Als de auto rijdt, toont het scherm op de achterkant alleen het Fiat-logo, maar als de auto tot stilstand is gekomen, kan de bestuurder kiezen voor de 'messenger'-modus. Fiat ziet ook mogelijkheden om de digitale laadklep in te zetten als advertentiebord, zodat bijvoorbeeld de kosten van parkeren kunnen worden terugverdiend.

Vooralsnog is de Centoventi, Italiaans voor 120, een conceptauto waarvan nog niet bekend is wanneer hij in productie gaat. Ook is nog onduidelijk wat de auto en de verschillende accu-opties gaan kosten. Fiat omschrijft de Centoventi als 'de minst dure elektrische accu-auto op de markt', waarbij de fabrikant wijst op de modulaire set accu's en het feit dat de auto heel eenvoudig zou zijn te reinigen, repareren en onderhouden.